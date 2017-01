Sociālajā vietnē Facebook, Āgenskalna iedzīvotāju grupā izteikts aicinājums būt uzmanīgiem uz ielas un pie veikaliem.

Kāda āgenskalniete raksta; «Gribu brīdināt āgenskalniešus no «veciem draugiem» pie Maximas, kas apskauj «sen neredzētu draugu» un pa to laiku aptīra no naudas, dokumentiem, kartēm utt. Nelīdz atrunāšanās, ka nepazīstu utt. Apskāviens ir ciešs, īpaši vīriešiem, kas staigā ar vaļējām jakām un ir pilnas rokas iepirkumiem.»