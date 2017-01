Augstākās tiesas senators Bisters skatījis sava drauga advokāta Miķelsona lietas

Tiesnesim nav aizliegts cept gaļu, lietot alkoholu vai citādi izklaidēties kompānijās ar advokātiem. Taču jāievēro saprātīgs ierobežojums – abas personas nedrīkst satikties tiesas zālē.

Tiesnesis to noliedz, bet Augstākās tiesas priekšsēdētājs Bistera pārbaudei neredz pamata

Tiesnesis Intars Bisters karjeru sāka pirms gandrīz divdesmit gadiem Rīgas Centra rajona tiesā. Pēc septiņiem gadiem viņš sāka strādāt Rīgas apgabaltiesā, vēlāk Zemgales apgabaltiesā. 2010.gadā viņš nokļuva Augstākajā tiesā. Pagājušogad sāka pildīt senatora pienākumus.

Kompromitējošās bildes tapušas 2009.gada vasarā

Pāris mēnešus pēc tam, kad viņš, būdams Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, bija pabeidzis tiesvedību Finanšu ministrijas prasībā pret bankrotējušo autoražotāju RAF, kur vienu no procesa dalībniekiem pārstāvēja advokāts Mārcis Miķelsons.

Gadu pēc saviesīgās ballītes pie džakuzi vannas, Bisters, jau kā Augstākas tiesas tiesnesis, izskatīja vēl vienu lietu, kurā skartas Miķelsona intereses. 2010.gadā notika mēģinājums pārņemt SIA Pilsētas projektēšanas sabiedrību, kurai pieder miljoniem vērts biroju nams Skolas ielā un kontos bija simtiem tūkstoši eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir Latvijā pazīstami arhitekti un projektētāji. Mazākuma akcionāri, tostarp ar Miķelsonu saistītas personas, Rīgas Centra rajona tiesā ar absurdu tiesneša lēmumu panāca aizliegumu vairākuma akcionāriem izmantot balsstiesības. Mēnešiem vairākums bija spiests noskatīties, kā mazākuma ieceltā valde uzņēmumu izputina.

Mēģinot cīnīties ar uzņēmuma dzīšanu bankrotā, vairākuma akcionāri iesniedza tiesā lūgumu aizliegt nelikumīgi ieceltajai uzņēmuma vadībai pieņemt postošos lēmumus. Augstākās tiesas Civillietu palātai piederēja gala vārds šajā procesā.

ALVIS ZLAUGOTNISSIA Pilsētas projektēšanas sabiedrība valdes priekšsēdētājs- Nākamā instance ir augstākās tiesas civillietu tiesu palāta. Tās priekšsēdētājs Aigars nozīmēja izskatīšanai sastāvu, kura priekšsēdētājs bija I.Bisters un vēl sastāvā bija M.Vīgants un M.Seņkāne. Un protams, mēs arī saņēmām atteikumu.

Tiesa Bistera vadībā izlēma par labu ar Miķelsonu saistītajiem uzņēmumiem. Par centieniem pārņemt un izputināt SIA «Pilsētas projektēšanas sabiedrība» šobrīd tiesā ir krimināllieta, kurā Miķelsonam celta apsūdzība par piesavināšanās organizēšanu.

ALVIS ZLAUGOTNIS SIA Pilsētas projektēšanas sabiedrība valdes priekšsēdētājs- Viņi, iespējams, ir pazīstami savā starpā, Miķelsons ar Bisteru, nu protams, ka tas tikai apstiprina aizdomas, kāpēc tie lēmumi ir bijuši tādi, kādi viņi ir.

Labrīt Bistera kungs. Andrejs Vasks TV3 raidījus Nekā personīga. Gribēju uzjautāt, kādas ir jūsu attiecības ar advokātu Mārci Miķelsonu?

INTARS BISTERS Augstākas tiesas tiesnesis - Nav nekādu.

Nav nekādu? Jūs pazīstat viņu?

Es laikam pārsvarā visus lielākos advokātus pazīstu.

Vai jums viņš nav tuvs draugs?

Nē

A jūs bieži grillu cepat pie advokātiem mājās?

Nu tas ir bijis ļoti ļoti sen. Es.. Tas ir ar manas kundzes darbu vairāk saistīts. Ar dārzu ierīkošanu. Un tur klients ir uzaicinājis un par tik par cik

Mums gan ir mazliet cita iformācija. Vai tas nav likuma pārkāpums, ka jūs skatījāt lietas.

Man grūti komentēt šobrīd, par ko jūs runājat.

Vai jūsuprāt augstākās tiesas Senātā var būt cilvēks, kurš izskata sava drauga lietas?

Es neraksturortu attiecības, kā draugu attiecības. Bet nu, ja ir kādas pretenzijas attiecībā par to, tad tur ir jānofirmulē, kas man tiek pārmests. Man grūti atbildēt. Jo šorīt jūs man pieliekat mikrofonu pie auss, ē pie mutes, no rīta man grūti komentēt, kas man tiek pārmests šobrīd.

Interešu konflikts!

Viņš jums kaut kā atlīdzināja par tām lietām, ko skatījāt?

Man grūti komentēt. Jūs ielādējat jau atbildi jautājumā, kuru jūs gribat dzirdēt.

Vai jūs arī pie citiem advokātiem ejat cept grilu?

Es neeju cept grilu. Labi, paldies!

Ziņas par advokāta un tiesneša draudzību apstiprina Jana Miķelsone, advokāta Mārča Miķelsona dzīves biedre. Viņa bija klāt ballītē, kurā uzņemtas fotogrāfijas. Attiecības ar Bisteru ģimeni esot ļoti sirsnīgas un tuvas.

JANA MIĶELSONE- Intars un viņa ģimene ir bieži viesi, pie kuriem arī mēs esam braukuši uz mājām.

Vai attiecības ir atklātas?

Nē, viņš vienmēr viņas ir slēpis. Kaut vai kā piemērs, 10.gadā mums bija kāzas, bet kāzās Intars ar sievu neieradās, kaut bija uzaicināti, tā iemesla dēļ, lai nenonāktu šī pazīšanas atklātībā.

Jana Miķelsone līdz pagājušā gada sākumam bija amatpersona ar Mārci Miķelsonu saistītajā kompānijā Menard Port LLC, kas izmantota Pilsētas projektēšanas sabiedrības pārņemšanā un citos darījumos. Taču gada sākumā laulāto attiecības izira. Šobrīd tiesa izskata Janas un Mārča Miķelsonu laulības šķiršanas lietu.

JANA MIĶELSONE - Viss, kas tiek izskatīts tiesā, tiek pārsūdzēts. Tāda sajūta, ka viņš speciāli iet uz to, lai lieta beigās nonāktu augstākajā tiesā pie tieši konkrēta cilvēka vai viņam pietuvināta cilvēkiem un šis iznākums viņam būtu labvēlīgs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nesaskata pamatu pat pārbaudīt, vai tiesnesis Intars Bisters nav pārkāpis likumu.

IVARS BIČKOVIČS - Uzsākt pārbaudi, nu nav mums tādas it kā.. Mana pārbaude faktiski ir .. Kā ja es teicu, no vienas puses, man nav neviens rosinājis šādu pārbaudi uzsākt. Nav neviena iesnieguma, nav nevienas sūdzības. Tai skaitā no tās fotogrāfijas autora vai no malas. No otras puses man ir tiesneša mutisks skaidrojums šai situācijai, kurā tiek noliegta jebkāda situācijas iespējamā ietekme uz viņa spēju objektīvi strādāt kā tiesnesim, lietās, kur šis advokāts ir piedalījies.

Bičkovičs arī nevarēja izskaidrot, kā tas ir iespējams, ka lietas, kur iesaistīts advokāts Mārcis Miķelsons, daudzkārt ir nonākušas tieši pie tiesneša Bistera.

IVARS BIČKOVIČS Augstākās tiesas priekšsēdētājs - Lietas mēs dalām, tā kā to nosaka likums. Maksimāli ievērojot nejaušības un objektivitātes principu. Kāpēc maksimāli, bet ne pilnīgi, vienkārši ir jāsabalansē, ievērojot arī zināmu specializāciju.

Bičkovičam šonedēļ nepietika laika, lai tiesu informācijas sistēmā pārbaudītu, cik tādu lietu ir bijis, kur tikušies Bisters ar Miķelsonu. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka tādu ir vairāk nekā piecas. Bičkovičs arī centās aizbildināties, ka lietas Augstākajā tiesā skata trīs tiesnešu sastāvā. Taču šādā situācijā ēna tiek mesta uz visiem tiesnešiem, kas bijuši kopā ar Bisteru.

Tiesības rosināt disciplinārlietu ir Augstākās tiesas priekšsēdētājam un Tieslietu ministram. Bičkovičs to neuzskata par vajadzīgu. Advokāts Mārcis Miķelsons neatrada laiku, lai izskaidrotu savas attiecības ar tiesnesi.