Lembergam bijis kopīgs ofšors ar pašreizējo Krievijas prezidenta padomnieku

1994.gadā, kad Ventspils mērs Aivars Lembergs devās uz Maskavu, lai parakstītu dokumentu, ar kuru kļūst par ofšora Solvolub līdzīpašnieku. Tā Lembergs ieguva daļas Ventspils uzņēmumā Ventamonjaks. Lielākais Solvolub līdzīpašnieks bija Krievijas uzņēmējs Boriss Titovs, kurš šobrīd strādā pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina.

Prokuratūra: Lemberga lietas izskatīšanu varētu pabeigt šoga

Krievijas prezidenta pilnvarotā uzņēmēju tiesību aizsardzībā Borisa Titova īpašumu kopējā vērtība tikusi lēsta ap vienu miljardu dolāru. Viņam piederējusi vīnaudzētava Francijā, rūpnīca, kas Krievijā ražo detaļas koncernam Ford, kopā ar ķīniešiem teflona izejvielu ražošanas rūpnīca, vairāki objekti ostās. Titovam ir vairāki īpašumi Krievijā un ārvalstīs, automašīnas un jahtas.

Reklāma

Pirms desmit gadiem Titovs ir bijis valdošās partijas Vienotā Krievija augstākajā lēmējinstitūcijā, bet pirms pēdējām vēlēšanām viņš izveidoja pats savu uzņēmēju Izaugsmes partiju. Valsts domē tā neiekļuva, bet, kā raksta prese, tās uzdevums esot bijis atšķaidīt jau tā niecīgo sabiedrības atbalstu opozīcijai. Titovs ir bijis vairāku ietekmīgu uzņēmēju sabiedrisko organizāciju vadībā un apbalvots ar pirmās pakāpes medaļu «Par nopelniem tēvijas labā».

Krievijas mediji raksta, ka Titova uzņēmums Solvolub deviņdesmito gadu sākumā ir Ventspilī ir uzcēlis ķīmisko produktu terminālu. Taču nav bijis plašāk zināms, ka šajā uzņēmumā ir bijis arī Ventspils mērs.

Nu izrādās, ka termināļa cēlāji bija piešķīruši akcijas arī vietējās pašvaldības vadītājam.

Borisu Titovu pazīstat?

AIVARS LEMBERGS Ventspils domes priešsēdētājs (Latvijai un Ventspilij) - Pazīstu.

Prokurori Lembergam izvirzījuši apsūdzību par šo kapitāla daļu neuzrādīšanu ienākumu deklarācijā.

Mērs ir atteicies no paskaidrojumu sniegšanas šajā apsūdzības sadaļā.

AIVIS ZALUŽINSKIS prokurors - Savulaik, kad šis jautājums tika skatīts, vērtēts, tad tika iegūti pierādījumi, ka apsūdzētajam Aivaram Lembergam tajā laikā, tas ir runa par 1994.gadu, 1995.gadu, tie bija tie gadi, kas mums visvairāk interesēja, ka viņš tajā laikā ir reģi... viens no akcionāriem tādā ārvalstīs reģistrētā kompānijā kā Solvolub Holding Achingtschaft. Tad bija mums arī lietā pierādījumi par to, ka viņam pieder divas kapitāla daļas šajā ārvalstīs reģistrētajā kompānijā. Nu, un šī kompānija, ja nemaldos, bija reģistrēta Vaducē.

Kur notika šī dokumetu noformēšana, ka viņam šīs 10% daļas pieder ?

10, jā. Nu, atbilstoši dokumentiem varēja izdarīt secinājumu, ka šī parakstīšana ir notikusi Maskavā. 94.gadā, manuprāt? 1994.gadā, ja nemaldos 21.oktobrī. Vismaz tāds datums bija norādīts uz dokumenta.

Esat taču ar viņu kopā dibinājis Solvolub Maskavā?

AIVARS LEMBERGS Ventspils domes priešsēdētājs (Latvijai un Ventspilij) -

Nē.

Bet jūsu paraksts stāv uz šī līguma.

Ak tā?

Ne?

Es neatceros. Tas bija tik sen, es viņu neesmu redzējis gadus 15.

Vai šim uzņēmumam ir kādas daļas Ventspils uzņēmumos?

AIVIS ZALUŽINSKIS prokurors - Jā, šis uzņēmums vistiešākajā veidā bija saistīts ar Ventspils uzņēmumu, ar akciju sabiedrību Ventamonjaks, jo šis Vaducā reģistrētais Solbolub Holding Achingtschaft bija mātes uzņēmums simtprocentīgi uzņēmumam Solvolub Trading Limited, kura savukārt bija viens no akcionāriem tādā kompānijā kā Vent TK Panalimited, kura savukārt mums apsūdzībā norādīta kā viena no kompānijām, kuras akcijas apsūdzētais Aivars Lembergs savulaik ir izspiedis. Konkrēti no cietušā Aināra Gulbja.

Krievijā likums valsts amatpersonām neļauj būt par ārvalstu uzņēmumu īpašniekiem. Tādeļ Titovs no savām daļām Šveices uzņēmumā Solvolub atbrīvojās, kad 2012.gadā sāka strādāt pie Krievijas prezidenta.

Braucāt taču uz Maskavu, parakstījāt līgum?

AIVARS LEMBERGSVentspils domes priešsēdētājs (Latvijai un Ventspilij) - Es daudz braucu uz Maskavu, tai skaitā, lai izsistu naudu priekš Ventspils, jā. Bet arī šajā jautājumā tikāties ar Titovu. Tas ir tik nenozīmīgs jautājums, ja tāds ir bijis, ka tam nav nozīmes.

A kā jūs viņu zināt ?

Nu, kā viņi jau bija gatavi klienti un kravu piegādātāji amonjakam.

Nu bet Maskavā, 90 gadu sākumā līgums, kur ar 10% esat arī jūs.

Es neatceros, 25 gadi pagāja.

Šobrīd uzņēmuma Ventamonjaks 55% īpašnieks ir Kiprā reģistrētais uznēmums Uralhem, bet padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Krievijas koncerna Uralhim direktors Andrejs Pakhomenkovs. Mazākums uzņēmumā pieder firmai, kuras padomes priekšsēdētājs ir Aivara Lemberga znots Jānis Austriņš. Prokuratūra esot guvusi pierādījumus, ka Lemberga znotam šajā uzņēmumā ir arī īpašumtiesības.

AIVIS ZALUŽINSKIS prokurors - Protams, kaut kādu saikni vismaz ar Lemberga ģimeni varēja saskatīt tajā laikā. Tur bija runa par to faktiski, ka gala īpašnieks ir nodeklarēts atsevišķi, pierādījumi par to liecināja, Lemberga meitas vīrs. Šobrīd šis Austriņa kungs ir padomes priekšsēdētājs šim uzņēmumam. Nu viņš tagad, cik var saprast, tur ir vairākos uzņēmumos. pareizāk tajā ķēdē, kas saistīta ar to ķīmijas bloku Ventspilī.

Lemberga ģimene ir tikusi pie ļoti ienesīga ienākuma avota. Venatmonjaks apgrozījums 2015.gadā bija 12,8 miljoni, peļņa 3,3 miljoni eiro. Savukārt SIA Venatmonjaks transzīts apgrozījums ir 11,8 mijoni un peļņa 1,8 miljoni eiro. Šo SIA caur diviem citiem uzņēmumiem kontrolē Austriņš, viņa sieva Līga Lemberga un Anrijs Lembergs.

Jūs esat runājis, lai Jānis Austiņš vadītu Ventamonjaka padomi ?

AIVARS LEMBERGS Ventspils domes priekšsēdētājs (Latvijai un Ventspilij) - Nē. Bet Jāni Austriņu jūs taču zināt ? Pazīstu, protams. 4:11 Tā tik vēl trūka, lai nē.

Lembergs vienmēr ir uzsvēris, ka Latvijai ir jāstiprina attiecības ar Krieviju. Intervijās Krievijas televīzijas kanālos kritizējis Latvijas dalību NATO.

Pēc ASV viceprezidenta Džo Baidena vizītes Lembergs Lielo pilsētu asociācijas sēdē esot pamācījis premjerministru Māri Kučinski, ka nav bijis vajadzīgs šīs vizītes dēļ ierobežot satiksmi, jo Baidens neko pats par sevi nenozīmējot. Tomēr to, ka pašam ir kopīgs bizness ar ietekmīgiem Krievijas uzņēmējiem, Lembergs līdz šim nav atzinis.Prokuratūra prognozē, ka Lemberga lietas izskatīšanu varētu pabeigt šogad.

Saistītie raksti