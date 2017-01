Truksnis un cīņa par vietām Rīgas sarakstā satricina Zaļo partiju

Gatis Truksnis. Foto: Rebeka Žeire / LETA

Nopietns konflikts nobriedis valdošajā Zaļo un Zemnieku savienībā (ZZS) ietilpstošajā Latvijas Zaļajā partijā (LZP), un to lielā mērā ietekmē vasarā gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, jo sevišķi – Rīgā un Jūrmalā.LZP pēc asām diskusijām ir atteikusies no sava kandidāta virzīšanas ZZS Rīgas domes vēlēšanu saraksta pirmajam numuram. Turklāt kā pārsteigums nāca lēmums atcelt nu jau bijušā Jūrmalas mēra Gata Trukšņa izslēgšanu no partijas, kas radījis jaunu spriedzi «zaļajos», ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».