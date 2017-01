Sejas aizsegšanas ierobežojuma likuma pieņemšana ieilgusi

Jaunais likums par sejas aizsegšanas ierobežojumiem izstrādāts jau pirms četriem mēnešiem, taču likumprojekts joprojām nav nonācis valdības darba kārtībā, lai par to varētu lemt ministri, svētdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas Sešos».

Ar jauno likumu iecerēts aizliegt publiskā vietā aizsegt seju, vienlaikus ir virkne izņēmumu, kad sejas aizsegšana nav pretlikumīga.

Pirmais solis likuma pieņemšanā tika sperts jau pagājušā gada septembrī, kad tas tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Taču likumprojekts ministru darba kārtībā joprojām nav nonācis.

Kā skaidro TM, tas tāpēc, ka joprojām turpinās jaunā regulējuma saskaņošana.

Ir saņemti atzinumi no vairākām ministrijām, un ne visas no tām ir gatavas jauno likumu atbalstīt bez ierunām.

Ārlietu ministrijai (ĀM) ir iebildumi par to, ka noteikts pārāk plašs sejas aizsegšanas ierobežojums, kas iedzīvotājiem turklāt ir ļoti dažādi interpretējams.

«Šiem ierobežojumiem jābūt kvalitatīviem pēc satura. Kvalitatīviem tādā ziņā, lai persona, kurai ir jārēķinās ar šo likumu ikdienas dzīvē, spētu paredzēt savu rīcību, vadoties no šim likuma normām,» norādīja ĀM preses sekretārs Raimonds Jansons. Ministrijas vērtējumā persona nevar pilnā mērā realizēt likumu dzīvē bez dažādām interpretācijām.

Līdzīgi ir arī Labklājības ministrijas (LM) iebildumi. «Nav skaidri definēts, ko nozīmē sejas aizsegšana, vai tas attiecas uz hidžābiem vai burkām?

Respektīvi, vai uz pilnu sejas aizsegšanu vai tikai uz daļēju sejas aizsegšanu? Bet, tā kā tur ir paredzēts administratīvs sods, ja to neievēro, tad nav skaidrs, kā to varēs interpretēt, kā to varēs traktēt, pret ko to varēs piemērot,» LM pārstāvis Egils Zariņš.

Tikmēr Iekšlietu ministrija (IeM) iebilst, ka likums tiek virzīts apstiprināšanai valdībā. Tiesa, tā apšauba, vai sejas aizsegšanas ierobežojumu vispār ir kāda jēga ieviest.

«Ministrija to ir vērtējusi no tiesību aizsargājošo iestāžu skatu punkta, drīzāk no sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas, no valsts drošības skatu punkta.

Jāsaka, ka IeM no šī skatu punkta nesaskata, ka valstī būtu tāds sabiedriskās kārtības apdraudējums, lai noteiktu vispārīgu sejas aizsegšanas liegumu,» atzina IeM Juridiskā departamenta direktors Vilnis Vītoliņš.

Likumu plānots virzīt apstiprināšanai, arī par spīti citu ministriju iebildumiem. TM prognozē, ka valdības darba kārtībā jaunais likums varētu nonākt nākamajā mēnesī. Līdz tam laikam vēl jānosaka, kāds administratīvais sods draudēs par neatļautu sejas aizsegšanu.

Taču, lai tas stātos spēkā, galavārds būs jāsaka Saeimai.

