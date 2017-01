Aselborns: ES un NATO nākotne ir mūsu pašu rokās

Eiropas Savienības (ES) un NATO nākotne ir mūsu pašu rokās, pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja Luksemburgas ārlietu un Eiropas lietu ministrs Žans Aselborns (Jean Asselborn).

Aselborns norādīja, ka 2017.gads visiem eiropiešiem būs ļoti nozīmīgs un svarīgs, tāpēc mazām valstīm, kā Luksemburga un Latvija, ir jābūt kopā, lai virzītu ES jaunā virzienā. «ES nākotne nav atkarīga no Lielbritānijas [referenduma] vai Eiropas Parlamenta prezidenta, bet gan no mums. Tādām valstīm kā Luksemburga un Latvija ir jācīnās par sevi,» sacīja Aselborns.

Viņš pauda, ka Lielbritānijas referendums par izstāšanos no ES nebija laba diena ne Eiropai, ne arī Apvienotajai Karalistei. Taču tas ir izdarīts, un ir jārespektē britu lēmums. «Mēs nedrīkstam sodīt šo valsti. Eiropa turpinās eksistēt, un mēs darīsim visu, lai to nodrošinātu. Tie nav tikai «Brexit» radītie izaicinājumi, bet arī notikumi ES iekšienē,» teica Luksemburgas ministrs. Vienlaikus politiķis vērsa uzmanību arī uz to, ka ES ir nepieciešams raudzīties savā nākotnes liktenī un tas nav atkarīgs no Londonas vai, piemēram, Varšavas.

Komentējot jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par NATO, Aselborns uzsvēra, ka tieši tas pats attiecas arī uz aliansi. Tajā pašā laikā viņš nespēj iedomāties to, ka Tramps nesaistīs ASV drošību ar ES drošību. NATO nav uzbrukuma alianse, un tai jāveido spēcīga aizsardzības sistēma, pauda ministrs, atgādinot, ka arī Luksemburga piedalās daudznacionālajā bataljona līmeņa kaujas grupā Lietuvā. Viņš arī atzina, ka tajā pašā laikā ir nepieciešams diskutēt arī par atsevišķu dalībvalstu ieguldījumu NATO kopējā aizsardzībā.

Arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs norādīja, ka tādām mazām valstīm kā Latvija un Luksemburga ir kopīgi jāstrādā, lai stiprinātu savienības drošību un ekonomiku. «Mēs neredzam alternatīvu ES. Problēmas ir jānovērš, un savienība ir jāstiprina,» pauda Rinkēvičs.

Savukārt, runājot par Trampa izteikumiem, Latvijas ārlietu ministrs uzsvēra, ka NATO šodien ir tikpat svarīga un būtiska transatlantiskajai drošībai, kāda bija 1949.gadā, kad tika izveidota. Latvija redz visus riskus un draudus, ar kuriem saskaras kontinents, apliecināja ministrs, atgādinot, ka mūsu valsts, vēl pat nebūdama NATO dalībniece, iesaistījās cīņā ar terorismu Afganistānā pēc 11.septembra teroraktiem Ņujorkā un arī šobrīd ir gatava strādāt ar šiem jautājumiem.

Rinkēvičs arī atzina, ka kritika par nepietiekamajiem aizsardzības tēriņiem ir pamatota, bet vērsa uzmanību uz Latvijas apņemšanos aizsardzības budžetu nodrošināt 2% no IKP apmērā līdz 2018.gadam. Ārlietu ministrs arī uzsvēra, ka Trampa pilns intervijas teksts liecina, ka viņam NATO ir svarīga, pretēji tam, kas parādās atsevišķu mediju virsrakstos.

Aselborns tiekas arī ar Latvijas Ministru prezidentu Māri Kučinski, Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Saeimas Eiropas lietu un Ārlietu komisijas vadītājiem, kā arī apmeklēs Okupācijas muzeju un noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Rīgas Juridiskajā augstskolā pēcpusdienā notiks Aselborna lekcija un diskusija «2017: Kurp dodies, Eiropa?», uz kuru aicināti Latvijas ārpolitikas eksperti, parlamentārieši, studenti, nevalstisko organizāciju, kā arī diplomātiskā korpusa pārstāvji. Šogad tiek atzīmēta Latvijas un Luksemburgas diplomātisko attiecību nodibināšanas 95. gadadiena un diplomātisko attiecību atjaunošanas 25. gadadienu.

Aselborns ir amatā kopš 2004. gada un šobrīd ir visilgāk strādājošais ārlietu ministrs Eiropas Savienībā. Vienlaikus Aselborns ir arī migrācijas un patvēruma lietu ministrs.

TVNET jau vēstīja, ka NATO ir novecojusi alianse, kas nav apgrūtinājusi sevi ar cīņu pret terorismu, svētdien publicētā intervijā laikrakstiem «Bild» un «The Times» paziņojis Tramps. Viņš pēc britu referenduma prognozēja arī citu valstu izstāšanos no Eiropas Savienības (ES).

