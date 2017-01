Tiesa lemj: «Lattelecom» nedrīkstēja pārraidīt «TV3» bez licences līguma

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments šodien atstāja negrozītu spriedumu, ar kuru SIA «Lattelecom» uzlikts par pienākumu pārtraukt un turpmāk aizliegts interneta televīzijas platformā retranslēt SIA «TV3 Latvia» programmu «TV3» bez spēkā esoša licences līguma.

Kā informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja, AT spriedums nav pārsūdzams.

AT šodien skatīja «Lattelecom» kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 19.septembra spriedumu, ar kuru «Lattelecom» bija uzlikts par pienākumu pārtraukt un turpmāk aizliegt tās interneta televīzijas platformā retranslēt SIA «TV3 Latvia» programmu «TV3» bez spēkā esoša licences līguma.

«TV3 Latvia» ar prasību tiesā vērsās, norādot, ka atbildētāja nebija ievērojusi Autortiesību likumā noteikto un, nenoslēdzot licences līgumu, kā arī nesaņemot programmas izmantošanas licenci, paziņojusi par jauna pakalpojuma piedāvājumu - interneta televīziju, kur tiešraidē jebkuram interneta lietotājam kā priekšapmaksas pakalpojumu ir iespējams redzēt televīzijas programmas, tostarp programmu «TV3».

«Lattelecom» turpretim uzskata, ka, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu tā brīža redakcijā, tai nebija pienākums saņemt «TV3 Latvia» atļauju (licenci) televīzijas programmas «TV3» retranslēšanai.

AT atzina par nepamatotiem atbildētājas kasācijas sūdzībā norādītos argumentus, ka tās sniegtie interneta televīzijas pakalpojumi ir kabeļtelevīzijas pakalpojumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma izpratnē un ka līdz ar to attiecībā uz prasītāja programmas «TV3» retranslēšanu būtu piemērojamas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma normas.

AT secināja, ka interneta televīzija iepretim kabeļtelevīzijai nav saistīta ar noteikta pārraides līdzekļa izmantošanu, jo attiecīgais signāls atkarībā no interneta pakalpojuma saņemšanas veida var tikt pārraidīts gan pa vadiem, gan bezvadu formā. Papildus AT ņēma vērā, ka kabeļtelevīzijas tīkla infrastruktūra vēsturiski tika veidota tikai televīzijas pakalpojumu sniegšanai, turpretim interneta televīzijas pakalpojumu sniegšanā tiek izmantota dažādu datu pārraidei izmantojama tīkla infrastruktūra.

AT Civillietu departamenta ieskatā nav konstatējams arī likuma robs, kas varētu kalpot par pamatu secinājumam, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā kabeļtelevīzijas operatoriem noteiktais pienākums pēc analoģijas attiecināms uz interneta televīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Vērtējot iespēju obligātās retranslācijas pienākumu pēc analoģijas ar kabeļtelevīziju attiecināt arī uz interneta televīziju, AT izvērtēja, vai kontekstā ar minētā regulējuma mērķi abas situācijas ir salīdzināmas. Tiesa norādīja, ka obligātās retranslācijas pienākums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu sabiedrības piekļuvi daudzveidīgai informācijai, kas nepieciešama katra sabiedrības locekļa pamatota un brīva viedokļa veidošanai, kā arī lai nodrošinātu kabeļtelevīzijas abonentiem zemes apraidē bez maksas pieejamo televīzijas programmu pieejamību, kad komerciālu vai citu apsvērumu dēļ kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs attiecīgo programmu nevēlas iekļaut savā programmu piedāvājumā.

Tiesas ieskatā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktā pienākuma attiecināšana uz kabeļtelevīzijas operatoru, ierobežojot viņa tiesības noteikt savu programmas piedāvājumu, ir pamatota, jo retranslējamās programmas īpašniekam (turētājam), nevienojoties par savas programmas retranslēšanu ar kabeļtelevīzijas operatoru, praktiski ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami nodrošināt savas programmas pieejamību vairumam kabeļtelevīzijas lietotāju. Interneta televīzijas gadījumā turpretim situācija ir būtiski atšķirīga, jo retranslējamās programmas īpašnieks savā tīmekļa vietnē var padarīt pieejamu tikai attiecīgo programmu, neveidojot programmu piedāvājumu, kā arī viņam nav jāveic ieguldījumi signāla pārraides infrastruktūras izveidē.

AT Civillietu departaments secināja, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktā pienākuma attiecināšana pēc analoģijas uz interneta televīzijas pakalpojuma sniedzējiem nav pamatota. Obligātās retranslācijas pienākuma attiecināšana uz interneta televīziju šādos apstākļos ir likumdevēja tiesībpolitiskas izšķiršanās jautājums, kas risināms, nepieciešamības gadījumā veicot grozījumus attiecīgajā normatīvajā regulējumā.

«MTG TV Latvia» pārstāve Laima Kristapsone sacīja, ka AT Civillietu departamenta pieņemtais lēmums paredz to, ka starp interneta televīziju un interneta protokola televīziju (IPTV) ir būtiskas atšķirības - nav attiecināmi vieni un tie paši noteikumi. «Pieņemtās izmaiņas ir tikai juridiska formalitāte, kas neietekmēs kanāla «TV3» skatītājus, kuri izmanto «Lattelecom» pakalpojumus,» viņa uzsvēra.

