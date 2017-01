Pozitīvas tendences adopcijā - audzis vairāku vienas ģimenes bērnu adopciju skaits

Pērn pieaudzis to ģimeņu skaits, kuras adoptējušas divus vienas ģimenes bērnus, informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāvis Egils Zariņš.

2016.gadā divus vienas ģimenes bērnus adoptēja 13 ģimenes, kas ir par piecām ģimenēm vairāk nekā pirms gada. Savukārt viena ģimene adoptēja trīs vienas ģimenes bērnus.

LM norāda, ka 2016.gadā Latvijā adoptēti 127 bērni, kas ir viens no lielākajiem rādītājiem pēdējo desmit gadu laikā. Savukārt adopcijai uz ārvalstīm izsniegtas 120 atļaujas. Kopumā redzama pozitīva iezīme, jo pēdējo piecu gadu laikā pērn pirmo reizi Latvijā adoptēto bērnu skaits pārsniedz uz ārvalstīm adoptēto bērnu skaitu, norāda ministrijā.

Kā norāda labklājības ministrs Jānis Reirs (V), pēdējo desmit gadu laikā Latvijā ir būtiski mainījusies attieksme un izpratne par adopciju. Jūtami uzlabojies sabiedrības kopējais viedoklis un atbalsts bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē un kuriem nepieciešama pastāvīga ģimene, pauž Reirs.

«Adopcijā primārais un izšķirošais ir bērna labklājība, bērna tiesības un arī bērna viedoklis, ko nedrīkst aizmirst. Lai bērna un vecāku attiecības jau sākumā būtu vērstas uz sadarbību, lēmumam par adopciju jābūt ne tikai emocionālam, bet arī rūpīgi izsvērtam un racionālam,» uzsver Reirs.

Jau ziņots, ka pērn kopumā adoptēti 247 Latvijas bērni, kas ir par 20 bērniem mazāk nekā 2015.gadā, liecina LM apkopotā informācija.

No 2016.gadā adoptētajiem bērniem 247 bērniem teju puse jeb 120 adoptēti uz ārvalstīm, kas ir par 15 bērniem mazāk nekā pirms gada. Savukārt Latvijas iedzīvotāji pagājušajā gadā attiecīgi adoptējuši 127 bērnus, kas ir par pieciem bērniem mazāk nekā pirms gada.

Kā ierasts, Latvijas iedzīvotāji izvēlas adoptēt gados jaunākus bērnus. 122 no 227 adoptētajiem bērniem ir vecumā līdz desmit gadiem, bet pieci - no desmit līdz 18 gadiem. Savukārt no 120 ārvalstnieku adoptētajiem bērniem vecāki par desmit gadiem bija puse bērnu.

