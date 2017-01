Nesaskata neatbilstības Dobeles novada Sociālā dienesta darbā ar traģēdijā cietušo ģimeni

Dobeles novada Sociālais dienests, strādājot ar ģimeni, kuras vecāki un viens no bērniem gāja bojā savās mājās, ir veicis visu nepieciešamo atbilstoši tam pieejamai informācijai par ģimeni, paziņoja Dobeles novada domes Sociālās komitejas priekšsēdētājs Kaspars Ļaksa (V).

(Pievienota 3., 4. un pēdējā rindkopa.)

Ļaksa informēja, ka šodien komitejas sēdē uzklausīts Sociālā dienesta ziņojums par paveikto. Tāpat arī Labklājības ministrijas (LM) provizoriskais vērtējums liecina, ka dienests rīkojies atbilstoši normatīviem un situācijai.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja LM pārstāvis Egils Zariņš, izvērtējot ministrijas rīcībā esošos lietas materiālus, pārkāpumi Dobeles sociālā dienesta darba nav konstatēti. Dienestā ģimenei nodrošināts secīgs un mērķtiecīgs atbalsts, kas vērsts ne tikai uz tās pamatvajadzību nodrošināšanu minimālā līmenī, bet arī uz ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju pilnveidošanu. Ģimenei tika piedāvāta materiālā palīdzība un sniegti sociālie pakalpojumi, nodrošināta ģimenes konsultēšana un regulāra situācijas uzraudzība. Dienests ar konkrēto ģimeni ir strādājis kā ar augsta sociālā riska ģimeni, stāstīja Zariņš.

Viņš gan piebilda, ka tajā pašā laikā pārbaudē iezīmēta nepieciešamība pilnveidot kopējo risku apzināšanas procesu, kā arī nepieciešamība pēc ciešākas un efektīvākas starpinstitucionālās sadarbības īstenošanas.

«Sociālais dienests pildījis savus pienākumus, veicis apsekošanu, ģimenes uzraudzību atbilstoši tā rīcībā esošajai informācijai,» skaidroja Ļaksa.

Līdz ar to komiteja negatavoja un nevirzīs uz domi lēmumprojektus, kas saistīti ar dienesta darba izvērtēšanu.

Komitejas locekļi pauduši nostāju, ka, lai līdzīgas traģēdijas neatkārtotos, jāuzlabo sadarbība starp dažādām institūcijām, kā tas izskanējis arī iepriekš.

Jau vēstīts, ka 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.

Tāpat ziņots, ka, reaģējot uz šo gadījumu, LM sasauktā starpinstitūciju sanāksmē tika nolemts, ka Ministru kabineta (MK) noteikumus par starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā izstrādās līdz pavasarim.

