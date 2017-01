Nonākot Rīgas vadībā, Ķirsis sola uz pusi mazākas biļešu cenas un veselības apdrošināšanu senioriem

Partijas «Vienotība» Rīgas mēra amata kandidāts Vilnis Ķirsis, nonākot pie pilsētas vadības stūres, sola teju uz pusi samazināt sabiedriskā transporta biļešu cenas, paredzēt 4000 īres dzīvokļus jaunajām ģimenēm, nodrošināt veselības apdrošināšanu senioriem, kā arī īstenot citus priekšlikumus.

Ķirsis šodien politiskā spēka Rīgas nodaļas kopsapulcē prezentēja svarīgāko darbu sarakstā, kur iekļauti 15 punkti. Pēc Ķirša domām, daudzas viņa iniciatīvas var īstenot, izlietojot pašreizējos budžeta līdzekļus efektīvi, bet daļa iniciatīvu arī prasa papildu finansējumu - kopumā ap 60 miljoniem eiro. Viņš uzsvēra, ka tam jārada jaunas darba vietas, kam nepieciešamas investīcijas, un solīja rīkoties proaktīvi, lai to veicinātu.

Politiķis uzsvēra, ka piedāvās «konkrētus, izmērāmus solījumus». Kā pirmo viņš minēja samazināt «parasta» brauciena cenu Rīgas sabiedriskajā transportā no 1,15 eiro līdz 0,60 eiro. To varot izdarīt, nomainot pašreizējo e-talona sistēmu, kas izmaksājot 23 miljonus eiro gadā, tātad viens e-talona «pīkstiens» - 0,15 eiro, klāstīja Ķirsis.

Tāpat viņš solīja nosiltināt 300 mājas, izveidot 250 darba vieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, likvidēt rindas bērnudārzos, atjaunot ielas vismaz 70 kilometru garumā gadā, paredzēt 4000 īres dzīvokļus jaunajām ģimenēm, piedāvāt pašvaldības apmaksāto veselības polisi senioriem, kā arī noteikt neapliekamo minimumu nekustamā īpašuma nodoklim vienīgajam mājoklim.

Ķirsis arī pauda, ka Rīgā jābūt vismaz bezdeficīta budžetam, jāatjauno Rīgas domes pretkorupcijas komisija, jāparedz, lai apkaimju iedzīvotāji paši lemtu par nodokļu izlietojumu. Viņš arī uzsvēra, ka Rīga ir zaļa pilsēta, tomēr centrā esot problēmas šajā jautājumā, tāpēc tam arī jāpievērš uzmanība.

«Vienotības» pārstāvis arī uzskata, ka jebkura iniciatīvai, kas Rīgā spēs savākt 1000 parakstu, jāizskata domē. Viņš arī solīja, ka līdz Latvijas simtgadei tiks atjaunots Okupācijas muzejs.

Politiķis savā uzrunā kritizēja pašreizējo Rīgas domes vadību, paužot, ka pašreizējie «Rīgas saimnieki izveidojuši noslēgtu sistēmu, kas galvaspilsētu padara par viņu ekonomisko interešu zonu, un politiski Rīga tiek nošķirta no pārējās Latvijas», kā arī mēģinot pārliecināt, ka pašreizējām Rīgas mēram Nilam Ušakovam (S) nav alternatīvas. «Šie cilvēki mēģina iedvest gan to, ka Latvija nav īsti Eiropa, gan to, ka Rīga nav īsti Latvija,» uzskata Ķirsis.

«Rīga vienmēr ir bijusi nozīmīga Eiropas pilsēta ar atbilstošiem vides un dzīves standartiem, pilsēta ar izteiktu stilu un pašcieņu, un tā tam būtu jābūt arī turpmāk. Diemžēl dinamika pašlaik ir pretēja - gadsimtiem pastāvējusi kā Baltijas metropole, Rīga šo statusu strauji zaudē, jo gan Tallina, gan Viļņa daudz aktīvāk iekļaujas pasaulē valdošajās tendencēs un sekmīgāk izmanto visu to, ko sniedz vienotās Eiropas iespējas,» teica Ķirsis.

Viņš pauda viedokli, ka piederība Eiropas tradīcijai nozīmē arī noteiktus standartus pilsētas pārvaldībā - finanšu caurskatāmību, iedzīvotāju līdzdalību, tālredzīgu plānošanu, bet Rīga pašlaik iet pretējā virzienā.

«Vienotības» priekšsēdētājs Andris Piebalgs, uzrunājot Rīgas nodaļas biedrus, teica, ka vēlēšanas galvaspilsētā atstāj lielāku ietekmi uz valsts nākotni, nekā vēlēšanas citās pašvaldībās. Viņš atgādināja, ka «Vienotība» mudināja valdības koalīcijas partnerus vienoties kopīgām startam, kas nav izdevies, tomēr politiskie spēki vienojušies parakstīt sadarbības memorandu. Tā nav formalitāte, bet jautājums par varas maiņu Rīgā, uzsvēra Piebalgs.

Viņš arī atgādināja partijas kongresā teikto, ka pašvaldību vēlēšanas «Vienotībai» ir ļoti svarīgas, un partija apliecinās, ka ir formā. Tas būšot atskaites punkts partijas, lai nostiprinātos, piebilda politiķis. «Vienotībai» ir jāpierāda, ka tā «ne tikai eksistē Latvijas politiskajā zvaigznājā, bet ir spilgta zvaigzne», akcentēja politiķis.

