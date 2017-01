Jūrmala ģimenei ar bērniem piešķir mājokli, no kāda citviet bērnus ģimenei atņemtu

Sagaidījusi savu kārtu uz pašvaldības piešķirtu mājokli, kāda ģimene Jūrmalā piedzīvojusi smagu vilšanos. Ar pirmo skatu uz Kauguru mājas koplietošanas telpām pieticis, lai saprastu, ka ar saviem diviem bērniem viņi šeit nedzīvos, - antisanitāri apstākļi, dzīvnieku izkārnījumi gaiteņos un nevienas dušas, kur nomazgāties.

Aigaram un Natālijai Apiņiem ir divus un deviņus gadus veci bērni. Bet Kauguros piedāvātajā mājā katrai ģimenei ir tikai istaba. Pārējās telpas - tualete, virtuve - ir kopīgā lietošanā, jūtīgākus cilvēkus no tām pārņem nelabums; tāpat uz visiem ir viena izlietne ar auksto ūdeni.

Aigara ģimene saprotamu iemeslu dēļ atteiksies šeit dzīvot, taču Jūrmalas domes Dzīvokļu nodaļas vadītāja Guna

Voitkāne vien pauž nožēlu, «ka persona neapskatījās to dzīvojamo telpu, kuru pašvaldība šai ģimenei piedāvāja izīrēšanai».

«Šī dzīvojamā telpa ir atbilstoši likumam dzīvošanai derīga. Dzīvojamā telpa ir [aizvadītā] gada nogalē izremontēta – ir ielikts jauns lamināts, ir nokrāsotas sienas, ir savestas kārtībā elektroinstalācijas, ir ielikts jauns logs, tā ka es joprojām aicinu ģimeni apskatīties šo dzīvojamo telpu,» saka Voitkāne. «Atbilstoši likumam šai personai ir piedāvāta nodrošināta dzīvojamā telpa, kur viņa ilglaicīgi var patverties un kur viņa var izvietot sadzīves priekšmetus,» skaidro pašvaldības pārstāve.

Par to, kādā stāvoklī ir koplietošanas telpas, atbildīgi paši īrnieki, uzskata pašvaldībā.

Tikmēr Aigars gaidīs, kādu alternatīvu pašvaldība piedāvās. Likumā teikts, ka jāpiedāvā vismaz trīs dažādas dzīvesvietas. Ja arī pārējās divās apstākļi būs līdzīgi, «tad es labāk dzīvošu kupenā», saka Aigars. Bet, ja ģimene atteiksies arī no pārējiem diviem piedāvājumiem, vietu rindā viņi var zaudēt.

Foto: Līva Rauhvargere/LTV

Deputāti: Antisanitāri apstākļi pašvaldību mājokļos nepieļaujami

«Šausmas. Vai ir iespējami vēl tādi apstākļi pie mums? Veselais saprāts ir tiem deputātiem, domes vadībai, kas pārzina šo dzīvojamo māju un redz, kādā stāvoklī iedzīvotāji dzīvo?» apstākļus komentēja Saeimas Mājokļu jautājuma apakškomisijas priekšsēdētājs Jānis Tutins («Saskaņa»). Deputāts gan atsaucas uz pašreizējo likumu, kurā nav noteikts, kādā stāvoklī ir jābūt koplietošanas telpām.

Saeimas deputāti saņems detalizētāku informāciju par šo gadījumu un, iespējams, dosies «redzēt savām acīm to situāciju, kas ir šajā mājā».

«Ja gala beigās izrādās, ka likumos ir kādas neprecizitātes, tad, protams, tie ir jālabo, un tad ir jāuzrunā atbildīgā komisija Saeimā, kura par to atbild, bet no Sociālo un darba lietu komisijas puses es varu teikt, mēs šajā jautājumā iedziļināsimies un pavaicāsim, kā ir izvērtētas šīs ģimenes, vai sociālais dienests zina, kādos apstākļos dzīvo daudzbērnu ģimenes. Sarunas būs arī no mūsu komisijas puses,» sola Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča (Zaļo un zemnieku savienība).

Foto: LTV

