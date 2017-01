Pēc Eiropas fondu finansējuma zaudēšanas Jūras akadēmiju varētu apvienot ar RTU

Latvijas Jūras akadēmija ir zaudējusi Eiropas fondu finansējumu, līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzdevusi Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) risināt sarunas par apvienošanos.

Kā vēsta Latvijas Radio, Eiropas fondu nauda vairs netiks piešķirta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai (RPIVA), kuru plānots reorganizēt, tāpat Banku augstskolai un Latvijas Jūras akadēmijai.

«Mēs esam vairākkārt aicinājuši Jūras akadēmiju apsvērt apvienošanos ar Tehnisko universitāti, un šobrīd jūrniecības nozare izstrādā jūrniecības izglītības attīstības koncepciju. Mēs no savas puses gaidām šo koncepciju. Redzēsim, ko nozare piedāvās,» sacījusi IZM pārstāve Agrita Kiopa. Tikmēr izglītības ministrs Kārlis Šadurskis (V) apgalvo, ka pašlaik plāno reorganizēt vienīgi RPIVA un citās valsts augstskolās šādas reorganizācijas nav plānotas.

Jūras akadēmijas rektora pienākumu izpildītājs Andrejs Zvaigzne norādījis, ka RTU vadītājs Leonīds Ribickis jau uzstājies akadēmijas Senātā un aicinājis pievienoties universitātei. Akadēmijas vadība tam neredzot loģisku pamatojumu.

Arī RTU atzīstot, ka pagaidām sarunas par apvienošanu īpaši nesokas un aktīvākai rīcībai nepieciešams dokuments - ministrijas lēmums un tālāk procedūra Augstākās izglītības padomē un valdībā.

Jūras akadēmija vēsturiski bijusi daļa RTU, taču 1993.gadā kļuva autonoma. RTU rektors Ribickis nenoliedz savu vizīti akadēmijas Senātā, taču norādījis, ka uzdevums akadēmiju pievienot universitātei nācis no IZM. «Vēlme no ministrijas to darīt bija jau vairākus gadus,» apliecinājis Ribickis.

Tikmēr jūrniecības nozare esot kategoriski pret apvienošanu, jo uzskata, ka akadēmijai ir savs vārds un zīmols, kuru atpazīst pasaulē.