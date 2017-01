Plāno piešķirt € 600 000 Lielvārdes bāzei nepieciešama ceļa remontam

Valdība otrdien lems, vai no Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta piešķirt 600 000 eiro Ķeguma novada domei ceļa remontam, kas nepieciešams Gaisa spēku aviācijas bāzes «Lielvārde» turpmākajai attīstībai.

Lai turpinātu pašvaldības autoceļa rekonstrukciju, kas nepieciešama bāzes «Lielvārde» turpmākajai attīstībai, valdība lems, vai piešķirt Ķeguma novada domei no AM budžeta programmas finansējumu 600 000 eiro apmērā autoceļa posma «Lielvārde-Misiņi» tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai.

Ķeguma novada domes pašvaldības autoceļš 4,4 kilometru garumā ir bāzes «Lielvārde» pievadceļš, kas tiek izmantots ikdienā, tai skaitā smagu kravu transportēšanai, un šobrīd ir kritiskā tehniskā stāvoklī. Turklāt minētā autoceļa izmantošanas intensitāte un noslogojums pēdējos gados pieaug. Pašvaldības autoceļš ir publiski pieejams, un to intensīvi izmanto gan Ķeguma novada iedzīvotāji, gan Nacionālo bruņoto spēku karavīri.

Laikā no 2008. līdz 2011.gadam Ķeguma novada domei autoceļa tehniskā projekta izstrādei un 750 metrus gara ceļa posma rekonstrukcijai no AM budžeta tika piešķirts līdzfinansējums 198 400 eiro apmērā. 2015. un 2016.gadā atkārtoti tika aktualizēts jautājums par minētā autoceļa stāvokļa uzlabošanu, jo pašvaldībai nav līdzekļu autoceļa rekonstrukcijai. Tā varot nodrošināt tikai nelielus remontdarbus īpaši kritisku autoceļa posmu salabošanai.

