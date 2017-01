Raidījums: aizdomas par apsargu sertifikātu «tirgošanu» policijā

Iekšējais drošības birojs, kas izmeklē nelikumības Valsts policijas darbā, pērn uzsācis kriminālprocesu par iespējamu apsardzes sertifikāta viltošanu, ziņo LTV raidījums «de facto». Birojs plašus komentārus nesniedz, bet LTV rīcībā esošā informācija ļauj secināt, ka krimināllieta varētu būt saistīta ar mācību centra «Olimpus» darbinieku Rentātu Vorslavu, kas ar policijas amatpersonu palīdzību varētu būt nodrošinājis apsargu sertifikātus cilvēkiem, kas paši eksāmenu nebūtu nokārtojuši.

Interviju «de facto» sniedza Oļegs (vārds mainīts), kas pirms pieciem gadiem ar Renāta Vorslava palīdzību nokārtoja eksāmenu. Oļegs stāsta, ka bija samaksājis Vorslavam 250 latus un eksāmenā nekas neesot bijis jādara. «Tie, kuri bija samaksājuši aploksnē naudu, bija atzīmēti ar sarkanu pildspalvu. Vienkārši vajadzēja pienākt pie trenera, nosaukt uzvārdu, un tev uzreiz ielika zīmogu», Oļegs apraksta praktiskā eksāmena kārtošanu, kur būtu bijis jārāda tuvcīņas paņēmieni. Līdzīgi notika arī ar teorētisko eksāmenu.

Pēc kāda laika Oļegs valsts policijā saņēma savu apsarga sertifikātu. Uz tā ir toreizēja eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja Guntara Marķitāna paraksts. Sazvanīts, Marķitāns, kurš tagad vada valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldi, norāda - eksāmenos nav piedalījies, tikai parakstījis uz viņa galda nonākušos sertifikātus.

«de facto» sarunu biedri arī min, ka eksāmenu kārtošanā bija palīdzējis kāds Arvīds. Vairāku cilvēku teiktais ļauj secināt, ka tas bija Arvīds Vorslavs – Renāta tēvs un direktors mācību centrā «Olimpus», kas piedāvā tūvciņas kursus topošajiem apsargiem. Viņš izsniedzis dokumentus, un eksāmena laikā atradies eksaminācijas zālē.

Pars Arvīds Vorslavs sarunā ar «de facto» šos faktus nenoliedz, bet uzstāj, ka neko nelikumīgu nebija darījis. Renāta Vorslava sieva Vladlena Vosrlava telefonsarunā apgalvo, ka viņas vīrs slēpjas - gan no policijas, gan no kolēģiem.

«de facto» nav zināms, kuras policijas amatpersonas varētu būt iesaistītas šo eksāmenu kārtošanā. Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Lauris Arājs raidījumam pauž, bija saņēmis informāciju par iespējamām nelikumībām un to nodevis tālāk. Viņš atzīst arī, ka ir cilvēki, kuru pienākumos vairs neietilpst darbs ar apsargu eksāmeniem: «Ir cilvēki, ko izslēdzām no šī pasākuma, jo kaut kāda ēna uz viņiem varētu būt kritusi". Arājs stājas amatā pērn rudenī - nomainot no amata atstādināto Arvilu Feierābendu, kurš ir turēts aizdomās par kukuļošanu.

