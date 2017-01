Ķekavas pašvaldība steigā nopērk izdemolētu ēku neskaidriem nolūkiem

Ķekavas novada pašvaldība pērn lielā steigā nopirkusi sen novārtā pamestu kafejnīcas ēku ciemata centrā. Pirkuma summa bija ievērojami lielāka nekā īpašnieks prasījis iepriekš izvietotā pārdošanas sludinājumā. Turklāt pašvaldība nemaz nav veikusi mērķtiecīgus aprēķinus, cik daudz telpu tai pietrūkst, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».

Pagājušā gada septembrī burtiski dažās dienās Ķekavas novada dome sagatavoja lēmumu, un lielā steigā par 299 00 eiro nopirka nolaistu ēku Ķekavas centrā. Steigas iemesls – ēkas īpašnieks atradis pircēju, un piedāvā pašvaldībai izmantot pirmpirkuma tiesības. Kādiem mērķiem to lietos – pašvaldība izdomāja tikai pēc pirkuma.

Telpas ir ļoti sliktā stāvoklī, izdemolētas, no ēkas var izmantot tikai grīdu, griestus un sienas, lai ēka funkcionētu, visas sistēmas jāizbūvē no jauna - tādus secinājumus šī pati Ķekavas dome izdarīja 2015.gada pavasarī, kad tā pētīja, vai ēku varētu iegādāties mākslas skolas vajadzībām. Tobrīd ēkas īpašnieks Oļegs Dudarenoks bija nosaucis cenu – 250 tūkstoši eiro. Pašvaldība tobrīd uzskatīja, ka tai ēku nevajag.

Tad bijušo kafejnīcu sev noskatīja Reģionālā pašvaldības policija. Pagājušajā vasarā pat apsvēra ēku nomāt. Un nomas iepirkumu policija rakstījusi jau ar domu par konkrēto īpašumu. «Es biju atbildīgs par tehnisko prasību izstrādi tieši šo te telpu iespējamai nomai vai iegādei,» saka Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Germans Ivanovs, nenoliedzot, ka vēlējušies iegūt tieši šo ēku.

Nomas aicinājumam tomēr atsaucības nebija. Tā vietā pēc neilga laika Dudarenoks pašvaldību nolika fakta priekšā – ir panākta vienošanās par ēkas «Pie Mārtiņa» pārdošanu, un dome, ja vēlas, var izmantot pirmpirkuma tiesības. Tas nozīmēja - nekādas kaulēšanās. Atliek tikai piekrist vai atteikties.

«Šī bija neliela provokācija no pārdevēja puses, un, ja tur pameklētu dziļāk, tur būtu saistības un iespējas - tās varētu būt. Es domāju, ka tas nav no zila gaisa, pēkšņi to fiksi izdarīt. Tas ir darīts ar zināmu domu,» saka Ķekavas novada domes deputāts Arnolds Keisters («Saskaņas centrs»). Neraugoties uz šo atziņu, gan Keisters, gan vēl astoņi deputāti balsoja par telpu pirkšanu. Dome samaksāja par piecdesmit tūkstošiem vairāk nekā pārdevējs prasīja vēl gadu iepriekš, kā arī viennozīmīgi nezinot, kam īsti ēku izmantos.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja trešais vietnieks Igoris Malinauskas («Sadarbība»): «Pašvaldībai vajag telpas, un tā tās nopērk.»

Ķekavas novada domes deputāte Ieva Arnte (Nacionālā apvienība): «Tas ir absurdi, ka dome vienā sēdē lemj par funkcionējošas - Pļavniekkalna skolas ēkas nojaukšanu, bet nākamajā jautājumā lemj par grausta iegādi. Darījums bija negodīgs, iepriekš sarunāts un mākslīgi radīta situācija, lai pašvaldība iegādātos ēku par paaugstinātu cenu.»

«De facto» noskaidroja, ka gan ēkas pārdevējs Oļegs Dudarenoks, gan uzņēmējs Pēteris Bārtulis, ar kuru tika noslēgts pirkuma līgums, liekot Ķekavas domei rīkoties lielā steigā, ir no Krāslavas, un abi ir labi pazīstami. Dudarenoks telefonsarunā ar «de facto» apliecināja: ««Es Pēteri Bārtuli ļoti sen pazīstu. Viņš ir uzticams cilvēks un vienmēr tur savu vārdu.»

Dudarenoks saka – tā esot sanācis, ka paziņam būtu pārdevis ēku dārgāk nekā iepriekš piedāvāts citiem. Kādiem nolūkiem pircējs bija ēku noskatījis, neatklāj ne viena, ne otra darījuma puse, un arī pašvaldība par to nebija interesējusies. Turklāt Bārtulis nenotikušo darījumu sauc par personīgu lietu, kurā žurnālistiem neesot jālien: «Kāpēc man vajadzētu jums kaut ko atbildēt? Bija darījums, nebija. Ja tas būtu norāvies, man būtu ļoti nepatīkami. Es šo momentu būtu aizmirsis, izsvītrojis. (..) Turklāt es gribu jūs brīdināt – ja jūs sniegsiet kādu informāciju, kas nodarīs man kādus morālus vai materiālus zaudējumus, man būs pret jums pretenzijas.»

Pašvaldība lēmumu pieņēmusi, neveicot īpašuma novērtējumu no savas puses. Deputātiem pārdevējs pērn iedevis paša pasūtītu atzinumu, kur ēka novērtēta teju uz pusi dārgāk nekā tobrīd tika piedāvāts sludinājumu portālos. To, piemēram, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Juris Krūmiņš («Reģionu alianse») nemaz nebija pamanījis. Savukārt domes priekšsēdētājs Andis Damlics («Reģionu alianse») nebija ievērojis, ka šie vērtēšanas eksperti nebija apskatījuši ēkas iekšpusi.

Lai gan Ķekavas dome sūdzas, ka tā izaugusi tik liela, ka visiem nepietiek vietas esošajās telpās, tomēr nav veikti nekādi aprēķini par to, cik tad daudz telpu un kādiem nolūkiem domei trūkst. «Latio» Klientu apkalpošanas vadītājs, valdes loceklis Aldis Riekstiņš norāda, ka tas bija tas, ar ko telpu meklēšana bija jāsāk: «Mēs parasti iesakām saviem klientiem, arī pašvaldībām, kas vēlas kaut ko pirkt vai būvēt, vai šādas telpas iegūt, izpētīt tirgu. Ja tiktu veikts, tad varētu salīdzināt, kādas bija alternatīvas, varētu šādu ēku uzbūvēt, vai kādas citas telpas.»

Lai arī iegādājoties nolaisto ēku, dome pieļāva, ka to pārbūvēs pašvaldības policijas vajadzībām, mēnesi vēlāk izveidoja komisiju, lai saprastu, ko tad labāk iesākt ar dārgo pirkumu. Komisijā pat izskanējusi versija par ēkas nojaukšanu, atstājot tikai pagrabstāvu un pārējo būvējot no jauna. Taču no tā atteikušies.

Komisija izlēma, ka uz veco kafejnīcu pārvietos aptuveni 35 darbiniekus, kuri atbildīgi par būvniecības procesu, pagraba telpas izmantos būvvaldes arhīva glabāšanai. Bet policija, kura bija iegansts telpu iegādei, pie šīm telpām netiks – tai iedos klāt kādu kabinetu turpat esošajās domes telpās.

Paredzams, ka pārbūve no ķekaviešu makiem prasīs vismaz 300 000 eiro.

