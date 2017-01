Infektoloģijas centra speciālisti ik dienu palīdz vidēji 11 pacientiem, kuriem ir aizdomas par gripu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā «Latvijas Infektoloģijas centrs» ik dienu tiek sniegta palīdzība vidēji 11 pacientiem ar aizdomām par gripu, informēja iestādē.

Pacienti ar gripai līdzīgiem simptomiem ik dienu ierodas arī RAKUS Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā, kur gan palīdzība pacientiem ar gripu netiek sniegta.

Kā norādīja Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs, klīnikā nav iespēju gripas pacientus norobežot no citiem pacientiem.

Ja ir aizdomas par gripu, vispareizākā rīcība ir saukt ģimenes ārstu uz mājām, iesaka Višņakovs. Gripas epidēmijas laikā ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Pacientam par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa - 2,85 eiro. Ģimenes ārsts mājas vizītes laikā izvērtēs, vai nepieciešama stacionēšana slimnīcā.

Kā skaidro Latvijas Infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle, lielākajā daļā gadījumu pacients, sekojot ārsta norādījumiem, var veiksmīgi izārstēties no gripas mājās. Ārstēšana slimnīcā ir vajadzīga tikai smagos gadījumos, kad gripa izraisījusi nopietnas komplikācijas, piemēram, plaušu karsoni. Šādu gadījumu nav daudz - vien 2-3%.

Kopš 2016./2017.gada gripas sezonas sākuma Latvijas Infektoloģijas centra Virusoloģijas laboratorijā izmeklēto iztriepes paraugu skaits aizdomu gadījumos par gripu sasniedzis 2182, no kuriem pozitīvi izrādījušies 580 paraugi. Līdz šim ar diagnozi «gripa» no Latvijas Infektoloģijas centra stacionāra izrakstīti 144 pacienti, un pašlaik slimnīcā ar šādu diagnozi ārstējas 77 pacienti.

Gripai raksturīga pēkšņa simptomu parādīšanās - drebuļi, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38 grādiem, galvassāpes, sāpes acu ābolos un muskuļos, sauss klepus un rīkles iekaisums, izteikts nespēks, apetītes zudums un miega traucējumi.

Pagājušajā nedēļā, no 16. līdz 22.janvārim, RAKUS Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā palīdzība tika sniegta kopumā 1170 pacientiem. No tiem 780 atveda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes, bet pārējie 390 pacienti slimnīcā bija nokļuvuši paši. 45% no kopējā pacientu skaita, kas pagājušajā nedēļā nokļuva RAKUS, tika hospitalizēti, savukārt 55% pacientu saņēma palīdzību ambulatori un tika palaisti mājās.

No 2.janvāra RAKUS mājaslapas sadaļā «Aktualitātes» ir pieejami iknedēļas statistikas dati par slimnīcā uzņemtajiem pacientiem, kā arī veiktajiem izmeklējumiem un operācijām.

