Valsts kontrole gatavojas vētīt Latvijas veselības aprūpes un pensiju sistēmu

Valsts kontrole (VK) tuvākajā nākotnē grasās izvērtēt Latvijas veselības aprūpes un pensiju sistēmu, intervijā «Latvijas Avīzei» stāstījusi VK vadītāja Elita Krūmiņa.

«VK vēlas izvērtēt, kas notiek ar stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmu, kad no valsts budžeta tiek maksāts par konkrētu diagnožu ārstēšanu. Gatavojamies arī revidēt pensiju sistēmas ilgtspēju, pārliecināties, kāda situācija ir sociālās apdrošināšanas budžetā, pievērsīsim uzmanību ari izdienas pensiju jautājumam. Tas būs apjomīgs, plašs pētījums,» sacījusi Krūmiņa.

Krūmiņa informējusi, ka pēc katras revīzijas VK lemj, kuri pārkāpumi būtu izvērtējami kriminālprocesa kārtībā, un šo informāciju iesniedz prokuratūrai. «Jāatzīst, ka šī sadarbība ir nesusi augļus. Arvien vairāk personu pēc VK revīzijas ziņojumiem vai nu ir jau notiesātas, vai atrodas kriminālvajāšanā, vai ari viņu lietas iesniegtas tiesā,» apgalvojusi Krūmiņa.

Laika posmā no 2006. līdz 2012. gadam tikušas notiesātas trīs personas, bet no 2013. līdz 2016. gadam - piecas personas. Pret septiņām personām sākta kriminālvajāšana, bet pret deviņām personām iesniegta prasība tiesā.

«Likums noteic, ka atbildība ir jāizvērtē ari pašai revidējamajai institūcijai, negaidot, kad iestāsies kriminālatbildība. Arī šeit ir panākts progress, jo laika posmā no 2006. līdz 2013. gadam bija izvērtēta tikai 30 personu darbība, bet no 2014. gada, kad ar likumu tika noteikts, ka ir jārīkojas pašai institūcijai, līdz 2016.gadam ir izvērtēta vairāk nekā 60 personu rīcība. Tām ir piemēroti visdažādākie sodi līdz pat atlaišanai no darba un algas samazināšanai,» piebildusi Krūmiņa.

