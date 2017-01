Jaunievēlēto RJA rektoru Keniju apstiprināšanai virzīs pēc latviešu valodas apguves

Jaunievēlēto Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) rektoru Melu Keniju apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) virzīs pēc tam, kad viņš būs apguvis latviešu valodu amatam nepieciešamajā līmenī.

Jau ziņots, ka latviešu valodas atbilstošā līmenī nezināšanas dēļ apstiprināšanai Ministru kabinetā netiek virzīts RJA rektora amatā ievēlētais Kenijs. Viņa vietā rektora vietas izpildītāja amatā MK plāno apstiprināt Latvijas Universitātes prorektoru sociālo un tiesību zinātņu jomā Jāni Ikstenu.

Kā skaidroja RJA, jau Latvijas un Zviedrijas līgumā par RJA dibināšanu 1997.gadā ir labi saskatāms augstākās izglītības internacionalizācijas princips, kas kļuvis par vienu no RJA darbības vadmotīviem. RJA strādā kompetenti un augsti kvalificēti mācībspēki kā no Latvijas, tā ārvalstīm, un pašlaik RJA ir imatrikulēti studenti no 26 valstīm. Atbilstoši starpvalstu līgumam studiju process RJA rit angļu valodā, norādīja augstskolā.

Administratīvās procedūras RJA tiek kārtotas galvenokārt latviešu valodā, taču daļa iekšējo normatīvo aktu tiek tulkoti angļu valodā, lai atvieglotu to uztveramību ārvalstu studentiem un mācībspēkiem. Šāda bilingvālā pieeja paaugstināja arī bijušā RJA rektora Džordža Ulriha latviešu valodas zināšanas, kurām pamati bija likti latviešu valodas individualizētā apguvē, pauda augstskolā.

Skaidrojot, kāpēc rektora amatam tika virzīta persona, kurai ir nepietiekamas latviešu valodas zināšanas, augstskolā norādīja, ka MK RJA rektora amatā vairākkārt apstiprināja personas, kas ir tikai sākušas apgūt latviešu valodu, un, balstoties internacionalizācijas principā, RJA saime vienbalsīgi atbalstīja profesora Kenija kandidatūru RJA rektora amatam.

RJA norādīja, ka Kenijs ir bijis Eiropas Tiesību zinātņu centra direktors Ekseteras tiesību skolā. Viņa akadēmiskā darbība ir atzinīgi novērtēta, strādājot Leipcigas, Brēmenes un Lucernas Universitātē, kur viņš ir lasījis lekcijas komerctiesībās, konkurences tiesībās un finanšu tiesībās.

Lai pilnvērtīgāk sagatavotos rektora pienākumu veikšanai, Kenijs kopš 2016.gada rudens apgūst latviešu valodu. Viņa pirmreizējā kandidatūra tiks virzīta apstiprināšanai MK, sasniedzot nepieciešamo latviešu valodas zināšanu līmeni, apstiprināja augstskolā.

