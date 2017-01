Austrumu slimnīcā izmanto nekvalitatīvus katetrus?

Vairāki Rīgas Austrumu slimnīcas pacienti sūdzas, ka viņu vēnās liktie katetri bijuši tik nekvalitatīvi, ka salūza, aizsērēja vai arī laida cauri zāles. Slimnīcā šos pārmetumus kategoriski noraida. Par oktobrī iepirktajiem katetriem šī esot pirmā sūdzība. Veselības ministre uzskata, ka kvalitatīvs iepirkums ir slimnīcas valdes atbildība. Anda Čakša izeju redz vienotā iepirkumā, kad katetrus, šļirces un citas slimnīcām vajadzīgas lietas varētu pirkt kopīgi.

Esot slimnīcā, Ievas tētis sūdzējās, ka sāp roka ar katetru. Māsiņai to izdevies ielikt tikai ar piekto reizi. Arī ievietoti, katetri strādāja slikti. Viens aizsērēja. Cits - tieši otrādi – zāles laida garām. Tāda pat sūdzība Ievai pienāca arī no onkoloģijas pacienta. Izkustējies katetrs, māsiņa mēģināja to aizstāt ar citu. Rezultāts – pieci katetri miskastē.

Ieva Brante, juriste - Manam tētim tā nav sagadīšanās, jo blakus palātas biedram tas pats, un tas rada jautājumu – kāpēc pie tām ciešanām, kas jau ir, vēl šādas?

Gaiļezrera slimnīcas galvenais ārsts rāda katetru un skaidro, ka

katetru iepirkums noticis jau oktobrī. Pirms tam visu nodaļu māsas tos pārbaudījušas praksē un atzinušas par labiem un drošiem. Neviena pacienta sūdzība , ja neskaita žēlošanos twiterī, nav saņemta.

Ēriks Kalniņš, Gaiļezera klīnikas galvenais ārsts -Redziet, arī vēnas ir dažādas, vienam labākass otram sliktākas, un, jā, būsim godīgi – kā iedur. Ir māsiņas, kas viegli, un ir, kas nē.

Veselības ministre pieprasījusi slimnīcai informāciju par šo iepirkumu

Anda Čakša, veselības ministre (ZZS) -Viss ir atkarīgs no specifikācijas. To var uzrakstīt tieši tā, lai nopirktu kvalitatīvu preci. Tā vistiešākajā mērā ir valdes atbildība. Nepirkt lietas, ko pēc tam met ārā.

Jau nākamgad ministrija cer rīkot centralizētu iepirkumu vairākām slimnīcām. Tas ļautu arī panākt pēc iespējas zemāku cenu,

jo pagaidām viena un tā pati medicīnas prece Latvijas slimnīcās var maksāt atšķirīgi.

Austrumu slimnīcā iepirkumos pērk vismaz septiņus tūkstošus dažādu medicīnas preču un citu ārstniecībai nepieciešamu lietu. Arī šiem katetriem ir visi Eiropas Savienībā nepieciešamie sertifikāti.