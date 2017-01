PMLP nesaskata šķēršļus Barišņikovam iegūt Latvijas pilsonību

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) nesaskata šķēršļus, lai varētu piešķirt pilsonību Latvijā dzimušajam baletdejotājam un aktierim Mihailam Barišņikovam, apliecināja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis (VL-TB/LNNK).

Tagad tiek gaidīts, kad mākslinieks varēs ierasties uz komisijas sēdi, jo tai ir jāpieņem lēmums par šī jautājuma virzīšanu uz Saeimas sēdi. Pašlaik nav zināms, kad Barišņikovs varēs ierasties Latvijā, taču Latkovskis zināja teikt, ka tas varētu notikt martā vai arī ātrāk.

«Viņa paša klātbūtne ir nepieciešama un komisijai ir jānobalso. Mums bija runa, ka viņš ieradīsies Latvijā, taču šobrīd nevaru pateikt kad tas notiks. Martā viņam Rīgā ir kārtējā būšana, bet varbūt arī ātrāk, taču šobrīd neņemos spriest, jo jāsazinās ar viņa pārstāvjiem,» uzsvēra Latkovskis.

Kā ziņots, - lai konstatētu, vai uz personu ir attiecināms kāds no Pilsonības likumā minētajiem ierobežojumiem, PMLP pieprasa informāciju no Drošības policijas, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta un Satversmes aizsardzības biroja. Tāpat informācija tiek pieprasīta no Finanšu policijas pārvaldes, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Muitas policijas pārvaldes, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts robežsardzes.

Likums paredz, ka Latvijas pilsonībā neuzņem personu, kura ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedriskai drošībai, pēc 1990.gada paudusi totalitārisma idejas, ir saistīta ar terorismu. Tāpat pilsonībā neuzņem personu, kas saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nav izpildījusi nodokļu saistības pret Latvijas valsti un padomju laikos bijis specdienesta darbinieks.

Saeima pagājušā gada nogalē nodeva izskatīšanai Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā jautājumu par Latvijā dzimušā Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

Barišņikovs vēstulē ir paudis gandarījumu par to, ka tiek apsvērta šāda iespēja, kā arī apliecinājis vēlmi saņemt mūsu valsts pilsonību, norādīja komisijas vadītājs.

Pašlaik Barišņikovs ir ASV pilsonis, un Latvijai ar ASV ir pieļaujama dubultpilsonība.

Barišņikovs mācījies Rīgas Horeogrāfijas skolā. 15 gadu vecumā Barišņikovs iestājās Ļeņingradas horeogrāfijas skolā.

1974.gadā viesizrāžu laikā Kanādā Ļeņingradas Kirova vārdā nosauktā Operas un baleta teātra solists Barišņikovs palika Kanādā, vēlāk viņš pārcēlās uz ASV.

Pērn Barišņikovs spēlēja režisora Alvja Hermaņa iestudējumā «Brodskis/Barišņikovs» Jaunajā Rīgas teātrī, savukārt šogad uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves Baltijas pirmizrādi piedzīvoja režisora Roberta Vilsona un Barišņikova veidotā monoizrāde «Vēstule cilvēkam».

