Bēgot no policijas, piedzēries vīrietis draud izrēķināties ar savu zīdaini

Rīgā vakar aizturēts kāds piedzēries vīrietis, kurš, bēgot no policijas, draudējis izrēķināties ar savu nesen dzimušo meitiņu, informēja Rīgas Pašvaldības policijā (RPP). Vakar policisti devās uz izsaukumu Purvciemā, kur 14.maršruta trolejbusā bija ievēroti manāmi iereibuši vecāki, kuri nespēja parūpēties par savu zīdaini.

Ierodoties notikuma vietā, policisti apturēja norādīto trolejbusu. No sabiedriskā transporta negribīgi izkāpa manāmi iereibis pāris ar bērnu ratiem. Bērna tēvs policistiem atzinās, ka ir lietojis alkoholu, taču māte uzstājīgi pieprasīja viņai veikt alkohola koncentrācijas pārbaudi, noliedzot, ka būtu alkohola reibumā.

Bērnu ratos policisti redzēja aptuveni trīs mēnešus vecu meitenīti, bet ratu mantu grozā gulēja divas pilnas divu litru alus pudeles. Policisti sazinājās ar dežūrdaļu un lūdza uz notikuma vietu atvest alkometru, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes. Brīdī, kad bravūrīgā māte saprata, ka viņas vēlēšanās tiks izpildīta un alkometrs jau tiek vests uz notikuma vietu, viņa kļuva agresīva, savukārt bērna tēvs paņēma ratus un centās aizbēgt.

Viens no policistiem devās vīrietim pakaļ. Uz rīkojumiem apstāties viņš atbildēja ar draudiem, ka aizturēšanas gadījumā cietīs bērns. Tikmēr iereibusī māte otru policistu aizkavēja, lai tēvs ar bērnu varētu aizbēgt.

Vīrietis tika panākts un satverts aiz rokas, taču viņš izrāvās un ratus pacēla gaisā, atkārtoti draudot, ka izrēķināsies ar bērnu viņa aizturēšanas gadījumā. Par radušos situāciju tika informēta dežūrdaļa, lai uz notikuma vietu atsūtītu tuvākās likumsargu patruļas.

Gaidot papildspēkus, policists centās agresīvi noskaņoto vīrieti pārrunu ceļā nomierināt, taču iereibušais tēvs izņēma bērnu no ratiem un turpināja bēgt.

Pēc brīža notikuma vietā ieradās tuvākā Valsts policijas un RPP patruļa. Sadarbojoties ar Valsts policistu, vīrietis no mugurpuses tika satverts un viņa rokas nobloķētas, tikmēr no otras puses pašvaldības policists no neprognozējamā vīrieša rokām izcēla zīdaini.

Tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, lai veiktu bērna veselības stāvokļa novērtējumu. Mediķi, apskatot zīdaini, nolēma viņu hospitalizēt, lai pienācīgi veiktu veselības pārbaudi.

Policija noformēja lēmumu par bērna nošķiršanu no ģimenes, savukārt abi vecāki tika aizturēti un nogādāti dežūrdaļā, kur viņiem veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Pārbaudes laikā noskaidrots, ka bērna māte ir 2,83 promiļu reibumā, savukārt tēvs - 2,44 promiļu reibumā. Pēc nepieciešamās dokumentācijas apkopošanas abi vecāki tika atbrīvoti.

Lietas materiāli nosūtīti Rīgas Bāriņtiesai, RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai un Valsts policijai abu vecāku atbildības izvērtēšanai.