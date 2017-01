Ģenerālmajors Leonīds Kalniņš kļūs par NBS komandieri

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotajā štābā piektdien svinīgā ceremonijā NBS komandiera amatā stāsies ģenerālmajors Leonīds Kalniņš, nomainot līdzšinējo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Raimondu Graubi, portāls TVNET uzzināja NBS.

Svinīgo maiņas ceremoniju pēcpusdienā apmeklēs Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, ASV armijas Eiropā komandieris ģenerālleitnants Frederiks Bendžamins Hodžess, Lietuvas bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Jons Vītauts Žuks, Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris ģenerālleitnants Riho Terrass, Mičiganas Nacionālās gvardes komandieris ģenerālmajors Gregorijs Vadnais, Nacionālo bruņoto spēku regulāro vienību komandieri, karavīri un citi viesi.

Ģenerālmajors Kalniņš bruņotajos spēkos dien kopš 1997.gada. Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka amatā - no 2016. gada augusta. Dienestu sācis Zemessardzes 51. bataljonā, 2003. gadā iecelts par Izlūku mācību centra komandieri. No 2003. līdz 2005. gadam dienējis Mācību vadības pavēlniecībā, no 2005. līdz 2009. gadam - Zemessardzes štāba Operatīvās plānošanas pārvaldes priekšnieka amatā, savukārt no 2009. gada līdz apstiprināšanai Zemessardzes komandiera amatā – 2011. gadā, dienējis Zemessardzes štāba un Operatīvās pārvaldes priekšnieka amatā.

Saeima Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā 2016. gada 22. decembrī apstiprināja ģenerālmajoru Kalniņu. Saskaņā ar NBS likumu Saeima NBS komandieri apstiprina amatā uz četriem gadiem un atbrīvo no amata pēc Valsts prezidenta priekšlikuma. Savukārt 2016. gada oktobrī NBS komandieris ģenerālleitnants Graube informēja Nacionālo drošības padomi par iesniegumu Valsts prezidentam Vējonim, kurā ģenerālleitnants lūdz viņu atvaļināt no amata pirms pilnvaru termiņa beigām.

