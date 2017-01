Cilvēktiesību komisārs: € 50 000 sods «Tvnet» var negatīvi ietekmēt mediju brīvību Latvijā

Nesamērīgais Rīgas apgabaltiesas apelācijas instances spriedums strīdā starp Latvijas Nacionālo operu un baletu (LNOB) un portālu «Tvnet» var atstāt graujošu iespaidu uz mediju un runas brīvību Latvijā, pavēstījis Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks.

Komisāra paziņojumā norādīts, ka Rīgas apgabaltiesas apelācijas instances spriedums piedzīt no SIA TV NET 50 tūkstošus eiro par «goda un cieņas aizskaršanu» viedokļa rakstā par LNOB var atstāt graujošu iespaidu uz mediju un runas brīvību Latvijā.

«Lai arī apelācijas spriedumā soda nauda ir tikusi samazināta, tā joprojām ir neproporcionāli augsta Latvijas kontekstā,» norāda komisārs.

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs vērš uzmanību uz to, ka nepieciešamība atrast adekvātu balansu starp reputācijas aizsargāšanu un izteiksmes brīvību nav viegls uzdevums. «Ir svarīgi izvairīties no vārda brīvības apdraudēšanas. Lai to sasniegtu, [jautājumi] par apmelošanu un neslavas celšanu ir jāvērtē proporcionālo civilo sankciju ietvarā, kā to nosaka Eiropas Savienības tiesas judikatūra,» teikts Muižnieka paziņojumā.

Rīgas apgabaltiesa šonedēļ apelācijas instancē daļēji apmierināja LNOB prasību pret portālu «Tvnet.lv» saistībā ar viedokļrakstu par telpu izīrēšanu Krutoja privāta pasākuma rīkošanai.

Tiesa uzlika par pienākumu «Tvnet» publicēt atvainošanos par LNOB un šīs iestādes amatpersonu - Zigmara Liepiņa, Ineses Eglītes un Dainas Markovas - goda un cieņas aizskaršanu un par labu LNOB piedzina 50 000 eiro.

Salīdzinot ar pirmās instances spriedumu, kas izpelnījās asu mediju profesionāļu kritiku par vārda brīvības apdraudēšanu, apgabaltiesa piedzinusi mazāku summu. Vidzemes priekšpilsētas tiesa pērn lēma no «Tvnet» piedzīt 129 873 eiro.

Rīgas apgabaltiesa arī nolēma piedzīt no «Tvnet» par labu atbildētājiem izdevumus, kas samaksāti par advokāta palīdzību, taču mazākā apmērā, nekā to lēma pirmās instances tiesa.

Apgabaltiesas pasludināto spriedumu 30 dienu laikā kasācijas kārtībā var pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Motivēts spriedums būs pieejams 7.februārī.

Strīda būtība ir tajā, ka «Tvnet.lv» 2014.gada 4.augustā savā portālā publicēja viedokļrakstu ar nosaukumu «Kā Latvijas Nacionālā opera kļuva par Putina galma publisko namu». Tā autors ir persona, kas raksta ar pseidonīmu Olivers Everts.

LNOB ieskatā, autors «nepieļaujami rupji un aizskaroši» vēršas pret LNOB un tās vadību par operas telpu izīrēšanu Krutoja privāta pasākuma rīkošanai. «Publicējot minētos izteikumus, atbildētājs ir aizskāris prasītāju Satversmes 95.pantā nostiprinātās tiesības uz goda un cieņas aizsardzību un pārkāpis likumu «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem», kas aizliedz publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tiem neslavu,» iepriekš norādīja LNOB pārstāvji.

Ņemot vērā, ka «Tvnet.lv» noliedz pārkāpuma izdarīšanas faktu, LNOB vērsās tiesā.

Portāla «Tvnet.lv» galvenā redaktore Zita Lunde jau pēc pirmās instances tiesas komentēja, ka portāls spriedumam nepiekrīt un to uzskata par pilnīgi nepamatotu.

«Pārlasot argumentāciju, rodas jautājums, vai tiesai ir izpratne par mediju un žurnālistu pienākumiem,

tas ir, skaidri nodalīt viedokli no ziņām, kas šajā gadījumā tika ievērots pilnībā. Žurnālisti var lietot dažādus izteiksmes līdzekļus, lai savu viedokli lasītājam pasniegtu saprotamā valodā, izmantojot tēlainus izteiksmes līdzekļus,» norāda Lunde.

«Viedokļi ir subjektīvu uzskatu žurnālistikas žanrs. Tā nav ziņa,» skaidroja galvenā redaktore.

