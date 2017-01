Esam gatavi sargāt savu valsti. Armijā beidzas Graubes laiki

Mēs esam gatavi un varam aizsargāt Latviju, kad tas ir nepieciešams, piektdien Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotajā štābā atzina ilglaicīgais NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube. Viņa vietā amatā stāsies līdzšinējais Apvienotā štāba priekšnieks ģenerālmajors Leonīds Kalniņš. Graube NBS ir vadījis izšķirīgos brīžos - pirms dalības NATO (no 1999. līdz 2003. gadam), gan arī Krievijas izvērstās agresijas laikā. Par savu nodomu atvaļināties no dienesta Graube pavēstīja 2016. gada 25. oktobrī.

Piektdien Apvienotajā štābā notika svinīgā NBS komandiera maiņas ceremonija, kurā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, karavīri, virsnieki un aizsardzības nozares pārstāvji.

Gandrīz puse no atjaunotās Latvijas Bruņoto spēku dzīves

Uzrunājot klātesošos prezidents norādīja, ka attīstīti bruņotie spēki ir ļoti svarīgi mūsdienās, kad visā pasaulē mainās ģeopolitiskā situācija. «Mūsu bruņotie spēki ir viena no tām atjaunotās Latvijas institūcijām, kurai sabiedrībā ir augsta reputācija. Tā ir iegūta daudzu gadu garumā. Latvijas armija ir daļa no tautas,» teica prezidents. Vējonis arī uzsvēra, ka armija jebkurā brīdī ir gatava aizstāvēt mūsu valsti, neatkarību, brīvību un, ja nepieciešams, par to atdot arī savu dzīvību.

Vējonis pateicās Graubem par dienestu, norādot, ka esot viņu labi iepazinis, strādājot aizsardzības ministra amatā. Graubes laikā tika paaugstināta Bruņoto spēku kaujas gatavība un spējas, kā arī uzturēts patriotisms karavīros un zemessargos. Prezidents arī atzīmēja Graubes pašaizliedzīgo darbību Latvijas drošības uzlabošanā.

«Atjaunotās Latvijas Bruņotie spēki ir jauni - mēs esam tikai nedaudz vecāki par 25 gadiem. Gandrīz pusi no šā perioda komandieris bija Graube. Viņš ir veidojis Bruņotos spēkus par profesionāliem, spēcīgiem, pasaulē un sabiedroto vidū atzītiem. Bruņotie spēki ir gatavi aizstāvēt ne tikai savu valsti, bet ir gatavi palīdzēt uzturēt mieru daudzās pasaules skartajās vietās,» teica Vējonis.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis tikmēr atgādināja, ka pirms 25 gadiem, kad veidojās Latvijas armija, bija tikai ticība, mīlestība un pārliecība. Taču šodien Apvienotajā štābā, komandieru maiņas svinīgajā ceremonijā var redzēt to, ka karavīru ierindā stāv jauni cilvēki, kurus ir iedvesmojis komandieris Graube.

«Jūs esat izvēlējušies šo profesiju, un tur ir liels ģenerāļa [Graubes] ieguldījums. Jūs esat sekojuši viņam, un viņš ir augstu turējis karogu. Man nav ne mazāko šaubu šo karogu nodot ģenerālmajoram Kalniņam. Un tas tāpat tiks turēts tikpat droši un stalti. Mēs esam gatavi aizstāvēt ne tikai savu Latviju, bet ikvienu [sabiedroto] valsti,» teica Bergmanis.

Graube: mēs esam labi karavīri

Ģenerālleitnants Graube savukārt atzina, ka aizvadītie seši gadi ir bijuši visintensīvākie un dinamiskākie NBS, ja raugās no to attīstības viedokļa. Diemžēl NBS attīstības paātrinājumu veicinājusi tā nedrošība, kas ir izveidojusies pie mūsu valsts robežām.

«Ko mēs kopā esam izdarījuši? Mēs sākām domāt valsts pašaizsardzības kategorijās. Es četrus gadus dienēju NATO mītnē. Tajā laikā mēs paļāvāmies un uzskatījām, ka dalība NATO ir lielākais aizsardzības garants. Jā, tā tas ir. Tas nenoliedzami vairo mūsu spēku pārliecību, ka būsim brīvi. Taču kolektīvā aizsardzība sākās ar mūsu pašu spējām. To mēs bijām aizmirsuši,» sacīja Graube.

Graube arī vērsa uzmanību uz to, ka ir vēl ļoti daudz darāmā, lai turpinātu stiprināt Latvijas aizsardzības spējas. «Ir jāsāk domāt par to, kā mēs gribam izskatīties pēc 8 - 12 gadiem. Mūsu karavīri ir kļuvuši profesionālāki, tiek iesaistīti aizvien sarežģītākās operācijās. [Ar sabiedrotajiem] mēs strādājam kā līdzīgs ar līdzīgu. Ādažos mūsu instruktori māca ASV 173. gaisa desanta brigādes karavīrus izdzīvot un rīkoties ziemas apstākļos. Mums ir ko mācīt, un no mums mācās,» uzsvēra ģenerālleitnants.

Noslēdzot savu uzrunu, Graube pateicās prezidentam, aizsardzības ministram, kā arī visiem ministrijas darbiniekiem, ar kuriem nācies strādāt. Īpašu pateicību Graube izteica komandieriem un karavīriem. «Vēlu būt stipriem. Domāt par valsti, domāt patriotiski, nekad neļaut kādam sev iegalvot, ka esam mazi, nevaram darīt to, kas mums jādara. Nē, mēs darīsim. Mēs esam stipri, mēs esam labi karavīri,» uzsvēra Graube.

Komandieris Graube Latvijas armiju ir vadījis no 1999.gada līdz 2003.gadam. Pēc tam turpinājis darbu Aizsardzības ministrijā un bijis Latvijas NBS pārstāvis Eiropas Savienībā un NATO. Atkārtoti Latvijas armijas komandiera amatā Graube tika iecelts 2010. gadā. Tieši pirmo termiņu Latvijas armijas komandiera amatā Graubes līdzgaitnieki nosauc par viņa darba svarīgāko posmu - jo tad Latvija vēl nebija kļuvusi par NATO dalībvalsti un bija faktiski viena.

Graube NBS komandiera pienākumus uzņēmās grūtā laikā

Bijušais NBS komandieris (2003 - 2006) viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots portālam TVNET atzina, ka Graubes darbs bijis svarīgs ceļā uz NATO, kad nav bijis nekāda pamata zem kājām un vajadzējis pārliecināt citas alianses dalībvalstis.

«Graube ir īsts Latvijas patriots, kurš izgājis visus bruņotos spēkus - no sākuma līdz komandierim. Darbu darījis godīgi un saprātīgi. Katrs var pateikt par kaut kādām detaļām, ka to varēja izdarīt labāk, kā jau mēs latvieši to darām,» sacīja Zeibots, kurš bija arī Aizsardzības ministrijas NATO integrācijas izpildsekretārs (2001. - 2002. gadā) un ieņēma arī Graubes vietnieka amatu (2002. gadā).

Augstu tiek vērtēta Graubes apņēmība un tas, ka viņš 1999. gadā uzņēmās NBS komandiera pienākumus. «Tajā grūtajā laikā vēl nekas nebija skaidrs. Mums Latvijā nekā nebija. Mēs nevarējām zināt, kas būs apkārt, un Raimonds tajā brīdī uzņēmās šo amatu un godam izpildīja,» uzsvēra Zeibots.

Lai arī laiks, kad Krievija iebruka Ukrainā un okupēja Krimu, Bruņotajiem spēkiem bija dramatisma pilns, Zeibots ir pārliecināts, ka tas tomēr ir citādāk. Līdz Latvijas dalībai NATO valsts faktiski bija viena pati, taču tagad ir gan nostabilizējušies štābi, gan ir jauni, izglītoti virsnieki. Kā piemēru viņš minēja Andi Dilānu, kurš armijā nokļuva pirmā iesaukuma laikā 1991. gadā, bet tagad vada Baltijas aizsardzības koledžu.

«Šis vairs nav tas izaicinājums, kāds Raimondam bija 1999. gads. Šeit jau ir komanda, ar kuru tu kopā strādā. Ar viņu uzdevums bija turēt šo komandu kopā un noteikt pareizo virzienu. Tev ir jau zināms pamats zem kājām,» teica Zeibots.

Jaunā komandiera mērķis - uzturēt augstas operacionālās spējas

Graubes vietā NBS komandiera amata pienākumus no piektdienas pilda ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Pērnā gada vasarā Kalniņš tika iecelts Apvienotā štāba priekšnieka amatā, bet pirms tam vairākus gadus (no 2011. gada) vadījis Zemessardzi.

Kalniņš, pārņemot NBS komandiera amatu, norādīja, ka apzinās to atbildību, kura viņam tagad ir uzticēta. «Vērtību, kuru karavīri un zemessargi ir attīstījuši, sūri strādājot. Izpildot smagus un atbildīgus uzdevumus. Šī vērtība ir mūsu tautas augstais vērtējums. Šodien, pieņemot šo amatu, man ir tikai viens galvenais mērķis – uzturēt augstās operacionālās spējas, kuras esam izveidojuši,» sacīja Kalniņš.

Jaunais NBS komandieris norādīja, ka attīstībā nedrīkst apstāties un arī turpmāk Bruņoto spēku karogam cēli jāplīvo gan Latvijā, gan arī ārpus tās.

