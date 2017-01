Loginovs bijis spiests atlaist 30 darbiniekus un pieņemt darbā jaunu vietnieku; no brīvostas aizies arī Pečaks

Ilggadējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs, kurš nesen iesniedza atlūgumu, bijis spiests ostā veikt būtiskas reformas, atlaižot virkni darbinieku, kā arī pieņemot darbā jaunu vietnieku un biroja vadītāju, šovakar vēstīja TV3 raidījums «Nekā personīga».

Ņemot vērā, ka Rīgas brīvosta nav spējusi saglabāt kravu apgrozījumu pēc Krievijai noteiktajām sankcijām un tām sekojošā kaimiņzemes embargo, Rīgas vicemēra Andra Amerika (GKR) vadītā ostas valde vasarā nolēmusi veikt visaptverošu brīvostas funkciju un struktūras auditu, kuru uzticējusi auditorkompānijai «Deloitte Latvia». Viens no audita veicējiem bijis arī jurists Mārtiņš Ziemanis.

Pēc audita Loginovs bijis spiests veikt brīvostā būtiskas reformas - atlaist no darba 30 darbiniekus un 70 cilvēkus pārcelt citos amatos brīvostas meitasuzņēmumā. Turklāt viņam nācies pieņemt darbā arī jaunus cilvēkus, no kuriem viens bijis auditoru veikušais Ziemanis. Rezultātā viņš no 2.janvāra ir Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos. Jauns ir arī biroja vadītājs - Artūrs Zandersons. Kā apgalvoja «Nekā personīga», abus šos darbiniekus Loginovs bijis spiests pieņemt darbā pēc Amerika ieteikuma.

Reklāma

Ameriks «Nekā personīga» noliedza, ka Ziemanis būtu pieņemts darbā brīvostā tieši pēc viņa ieteikuma, tomēr vicemērs atzina, ka viena no auditorfirmas vadošajiem darbiniekiem kļūšana par Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku ostai ir liels ieguvums.

Tieši Ziemaņa iepriekš pārstāvētajai «Deloitte Latvia» Rīgas brīvostas valde bija lūgusi izvērtēt arī Loginovam celtajā kriminālapsūdzībā inkriminētos nodarījumus. Krimināllietā Loginova apsūdzēts kopā ar ilggadējo vietnieku Aigaru Pečaku, kurš darbu Rīgas brīvostas pārvaldē atstās kopā ar savu bosu, vēstīja «Nekā personīga».

Rīgas brīvostas Attīstības dienesta vadītājs Viesturs Silenieks raidījumam pauda viedokli, ka Loginovs nav varējis sadzīvot ar faktu, ka viņam jāatlaiž tik daudz cilvēku, ar kuriem ilgu laiku sastrādājies, tāpēc viņš labāk nolēmis aiziet no darba pats.

Savukārt Ameriks noliedzoši atbildēja uz jautājumu, vai Ziemanis tiek gatavots par Loginova amata mantinieku. Viņš atgādināja, ka par jauna Rīgas brīvostas pārvaldnieka meklējumiem ostas valde lems februārī.

Saistītie raksti