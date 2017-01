Komisija okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanai pērn izlietojusi € 35 000

Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai pērn izlietojusi 35 427 eiro.

Pērn komisijas uzdevumu izpildei tika piešķirti 35 771 eiro, no kuriem izlietoti 35 427 eiro.

Informatīvajā ziņojumā komisija norāda, ka par šiem līdzekļiem tika izstrādāti pieci pētījumi, veiktas divas ekspertīzes par 2015.gada pētījumu, papildināta PSRS režīma represēto personu datu bāze, veikti tulkošanas un rediģēšanas darbi, papildināta komisijas mājaslapa «www.okupacijaszaudejumi.lv», noorganizētas trīs intervijas, sešas darba tikšanās Lietuvā un Igaunijā, kā arī veikti 2015.gadā izdoto trīs grāmatu prezentācijas un izplatīšanas darbi.

Izstrādājot komisijas darbu plānu 2016.gadam un arī nākamajiem gadiem, tika ņemts vērā 2015.gada 5.novembra Baltijas valstu tieslietu ministru kopīgajā deklarācijā noteiktais par metodoloģiju saskaņošanu PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanas darbā.

Kā skaidro komisijā, pērn notika izstrādāto metodoloģiju saskaņošanas un apgūšanas darbi arī Igaunijā un Lietuvā, kas turpināsies šogad un arī nākamajos gados.

«Jau patlaban Latvijas arhīvos uz PSRS finanšu dokumentu pamata ir iegūta neapstrīdama informācija par to, kā no Latvijas PSR budžeta vismaz trešdaļa ir atņemta, lai dotētu citas PSRS republikas un PSRS bruņotos spēkus. Piemēram, Gata Krūmiņa veiktajā pētījumā «PSRS militārā budžeta apjoms Latvijas PSR 1946.-1990. gadam» atklājās, ka kopējie ieņēmumi no Latvijas PSR laika periodā no 1946.-1990.gadam veidoja 85 miljardus rubļu, no kuriem 40,6 miljardi jeb 48% bija jāatdod PSRS centrālajam budžetam. Taču pārdalē tika atgriezti atpakaļ tikai 24,7 miljardi rubļu, no kuriem lielākā daļa Latvijas teritorijā tika tērēti vēl PSRS armijas un militāri rūpnieciskā kompleksa vajadzībām,» ziņojumā uzsver komisija.

Jau vēstīts, ka PSRS laikā aptuvenie nodarītie zaudējumi Latvijas ekonomikai ir 185 miljardi eiro, tā pērn aprīlī žurnālistiem sacīja komisijas pārstāve Ruta Pazdere.

Viņa pastāstīja, ka demogrāfiskie zaudējumi varētu būt vairāki desmiti miljardi eiro, arī videi radītie zaudējumi mērāmi vairākos desmitos miljardos eiro.

