TIEŠRAIDE. Konference «Krūts vēzis. Soli pa solim.»

VM izstrādātais onkoloģijas rīcības plāns 2017.-2020.gadam paredz izvērtēt arī homeopātiskās un antroposofās medicīnas pielietošanas iespējas vēža pacientiem. Šogad plāna realizācijai paredzēti 418 694 eiro, 2018.gada budžetā ieplānoti - 11 154 405 eiro, bet 2019.gadā - 11 126 015 eiro.

Tomēr, lai īstenotu iepriekšminētos pasākumus, šogad būs nepieciešami papildu 9,5 miljoni eiro, 2018.gadā - 41,8 miljoni eiro, bet 2019.gadā - 35,2 miljoni eiro. Plāns ir izstrādāts ar mērķi uzlabot situāciju primārajā diagnostikā un ārstēšanā biežākajās ļaundabīgo audzēju lokalizācijās un pilnveidot esošo skrīningu aptveri un kvalitāti. Tāpat arī paredzēts paplašināt paliatīvās aprūpes pieejamību.

Kā vienu no problēmām VM arī identificējusi to, ka nav pietiekami izvērtēta homeopātiskās un antroposofās medicīnas ārstēšanas veidu izmantošana onkoloģisko pacientu ārstēšanā. Līdz ar to plāns paredz, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) kopā ar profesionālajām organizācijām līdz 2018.gadam izvērtēs šādu «ārstēšanas veidu» pielietošanas iespējas vēža pacientiem un sagatavos izvērtējumu par minēto jautājumu. Šai iecerei finansējums gan nav paredzēts. Kopumā plāna mērķis sasniedzams realizējot četrus rīcības virzienus, proti, uzlabojot organizēta vēža skrīninga koordināciju un uzraudzību, uzlabojot agrīnu diagnostiku, ārstēšanu un dinamisko novērošanu, kā arī medikamentu pieejamību un medicīnisko rehabilitāciju un paliatīvo aprūpi.

