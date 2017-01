Jaunais Krievijas vēstnieks ieradies Latvijā

Jaunais Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs pagājušonedēļ ieradies Rīgā, portāls TVNET uzzināja kaimiņvalsts vēstniecībā.

Lukjanovs tika iecelts par Krievijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina 2016. gada 15. decembra rīkojumu. Šā gada 27. janvārī vēstnieks Lukjanovs ar dzīvesbiedri ieradās Rīgā.

Lukjanovs dzimis 1951.gada 10.septembrī Sanktpēterburgā (toreizējā Ļeņingradā).

1974.gadā Lukjanovs absolvējis Sankpēterburgas Valsts universitāti (toreizējo Ļeņingradas Valsts universitāti) angļu valodas un literatūras specialitātē. No 1974. līdz 1981.gadam viņš bijis inženieris-tulks zinātniskās pētniecības institūtā «Impulss», bet no 1981. līdz 1984.gadam - PSRS Žurnālistu savienības Ļeņingradas apgabala valdes sekretāra vietnieks. No 1984. līdz 1990.gadam Lukjanovs pavadījis diplomātiskajā darbā PSRS Ārlietu ministrijā.

1990.-1991. gadā Lukjanovs bijis Sanktpēterburgas Valsts Ermitāžas muzeja ārējo sakaru direktora vietnieks, 1991.- 1993. gadā - Sanktpēterburgas Starptautiskā banku institūta prorektors ārējā finansējuma un starptautisko sakaru jautājumos, bet no 1993. līdz 2006. gadam strādājis vadošos amatos Vācijas bankas «Dresdner Bank» Krievijas meitasbankā un bankā «Vņeštorgbank» (VTB).

2006.gadā Lukjanovs kļuva par Krievijas prezidenta pilnvarotā pārstāvja Ziemeļrietumu federālajā apgabalā aparāta sociālekonomiskā un finanšu monitoringa departamenta priekšnieku, bet no 2007. līdz 2010. gadam viņš bijis Krievijas prezidenta pilnvarotā pārstāvja Ziemeļrietumu federālajā apgabalā vietnieks sociālekonomiskajos jautājumos.

No 2010. līdz 2012. gadam Lukjanovs bijis Krievijas Drošības padomes sekretāra palīgs, bet kopš 2012. gada - Krievijas Drošības padomes sekretāra vietnieks.

