Raidījums: valsts tērē resursus krievu valodas mācīšanai, bet skolēni to neprot

Ilustratīvs attēls. Foto: Ieva Lūka / LETA

Valsts izglītības sistēma tērē resursus, lai mācītu skolēniem krievu valodu. Tā ir populārākā otrā svešvaloda skolās, kuru mācās jau no 6.klases, un ik gadu to apgūst aptuveni 60 000 jauniešu. Taču LTV raidījums «Aizliegtais paņēmiens» eksperimentos pārliecinājās, ka lielākā daļa jauniešu krieviski nespēj uzturēt pat elementāru sarunu. Arī šo zināšanu rezultātus īsti nepārbauda, jo eksāmens ir izvēles un to kārto tikai neliela daļa no 12.klases beidzējiem.