2015.gadā Latvijā nedaudz pieaugusi zīdaiņu mirstība, liecina Labklājības ministrijas (LM) sagatavotais pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2015.gadā.

2014.gadā bija vērojams viszemākais zīdaiņu mirstības rādītājs kopš 2000.gada - 3,9 uz 1000 dzīvi dzimušajiem bērniem, bet 2015.gadā šīs rādītājs pieauga līdz 4,1.

Kā norāda LM, lai gan šis rādītājs iepriekšējos gados bijis mainīgs, sākot ar 2011.gadu, rādītājs konstanti samazinās. Piemēram, 2013.gadā nomira 4,5 zīdaiņi uz 1000 dzīvi dzimušajiem, 2012.gadā - 6,4 uz 1000 dzīvi dzimušajiem, bet 2011.gadā - 6,7 uz 1000 dzīvi dzimušajiem. LM norāda, ka būtisks samazinājums vērojams pēdējos trijos gados, kas Latvijas rādītāju pietuvina Eiropas Savienības (ES) vidējam rādītājam un pārējo Baltijas valstu datiem.

Reklāma

LM skaidro, ka galvenais zīdaiņu mirstības cēlonis 2015.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir noteikti perinatālā perioda stāvokļi, piemēram, ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas, netraumatiska intrakraniāla asiņošana, iedzimta pneimonija, kā arī jaundzimušo bakteriāla sepse. Tāpat nozīmīgi nāves cēloņi zīdaiņiem ir iedzimtas anomālijas un zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms.

Viens no būtiskiem faktoriem jaundzimušā un zīdaiņa veselības veicināšanā un uzturēšanā ir bērna barošana ar mātes pienu, norāda LM. Pēdējos gados vērojama pozitīva tendence zīdaiņu īpatsvarā, kuri zīdīti ar krūti. Bērnu īpatsvars, kuri ar krūti zīdīti līdz gada vecumam, kopš 2008.gada pieaudzis par 7,7 procentpunktiem, attiecīgi 2015.gadā ar krūti zīdīti 26,6% bērnu līdz gada vecumam, bet 2008.gadā - 18,9%.

Tādu bērnu īpatsvars, kuri mātes pienu saņēmuši līdz sešu mēnešu vecumam, palielinājies par 8,4 procentpunktiem, proti, līdz 57,3% 2015.gadā pret 48,9% 2008.gadā. 2015.gadā līdz trīs mēnešu vecumam ar mātes pienu ēdināti 77% bērnu, un arī šis rādītājs dinamikā pieaug.

Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datiem nozīmīgākie nāves cēloņi 2015.gadā bērnu mirstības struktūrā no viena līdz četru gadu vecumam bijuši ārējie nāves cēloņi un ļaundabīgi audzēji. Salīdzinot ar 2014.gadu, 2015.gadā mirstība no ārējiem nāves cēloņiem ir samazinājusies, bet no ļaundabīgiem audzējiem - palielinājusies.

Bērniem vecumā no pieciem līdz 17 gadiem nozīmīgākais nāves cēlonis ir ārējie cēloņi - tie ir iemesls mazliet vairāk nekā pusei jeb 51% nāves gadījumu.

Saistītie raksti