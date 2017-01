Rūpes par savu veselību - egoisms?

Foto: AP/ScanPix

Gandrīz visi cilvēki jeb 94% aptaujāto zina, ka ir atbildīgi par savu veselību, tomēr ikdienā priekšplānā izvirza citu labsajūtu, steidzamus darbus, kā arī necīnās ar nelāgiem ieradumiem. Turklāt cilvēki pat mēdz just vainas apziņu, rūpējoties par sevi, jo uzskata to par egoismu. Šādi secinājumi iegūti Latvijas farmācijas kompānijas AS «Grindeks» un pētījumu kompānijas «GfK Baltic» veiktajā iedzīvotāju veselības paradumu pētījumā.