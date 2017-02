Pagājušajā nedēļā Latvijā gripas izplatības intensitāte palielinājusies 2,5 reizes, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa dati.

Iepriekšējā nedēļā 70 monitoringā iekļautajās ģimenes ārstu praksēs kopumā reģistrēts 381 gripas gadījums, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Deviņās monitoringā iekļautajās pilsētās vēršanās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos pārsniegusi 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem jeb gripas epidēmijas slieksni. Visaugstākā gripas intensitāte bijusi Gulbenes novadā - 837,4 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt slimnīcā ar gripu pagājušajā nedēļā nogādāti 167 cilvēki, bet vēl 18 cilvēki hospitalizēti gripas izraisītas pneimonijas rezultātā.

Pagājušajā nedēļā no gripas miris arī viens cilvēks. Līdz ar to šajā gripas sezonā slimība prasījusi astoņu cilvēku dzīvības. Kā norāda SPKC, mirušajiem cilvēkiem bijušas sirds un asinsvadu, elpceļu, nieru un citas hroniskas saslimšanas. Kopumā no gripas šajā sezonā mirušas četras sievietes un trīs vīrieši. Visi cilvēki bijuši vecumā virs 60 gadiem.

Jau ziņots, ka SPKC pirms divām nedēļā, izziņoja gripas epidēmijas sākumu.

