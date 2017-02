«Saldais kaifs» un citas rotaļas ar nāvi: atkarīgo vidū arī sešgadīgi bērni

Visur Eiropā, arī Latvijā, pieaug sintētisko opioīdu izplatība. Plānots, ka kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu saraksts tiks papildināts ar jaunu, ļoti bīstamu opioīdo analgētiķi «U-47700», kas dažu gadu laikā izplatījies visā Eiropā, bet Latvijā vēl pagaidām nav konstatēts. Pērn Eiropā no vielas «U-47700», kas ir septiņas reizes spēcīgāka par morfiju, miruši trīs cilvēki. Saeimai vēl galīgajā lasījumā jāapstiprina grozījumi likumā «Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību», kas paredz kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstu papildināt ar vielām, kurām Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) noteicis pagaidu aizliegumu.

Visvairāk jauno narkotiku top Ķīnā

«Mēs ļoti uztraucamies, jo šo vielu ir viegli pārdozēt. Letāla iznākuma varbūtība ir ļoti augsta,» TVNET saka SPKC Atkarības slimību riska analīzes nodaļas sabiedrības veselības analītiķe Linda Sīle. «Konkrētais opioīdais analgētiķis līdzinās heroīnam un morfijam, tikai ir daudz spēcīgāks. Lai gan viela pie mums vēl nav tikusi izņemta, mēs apzināmies, ka Eiropa ir maza un, kad tā nonāks pie mums, ir tikai laika jautājums.» Zviedrijā, Dānijā, Igaunijā, Spānija, Beļģijā, Lielbritānijā un citur tā jau ir narkotiku tirgū. Sīle skaidro, ka jaunā viela legāli nekur netiek lietota – tā speciāli radīta apreibināšanās mērķiem. «Narkotisko un psihotropo vielu saraksts tiek papildināts katru gadu, reizēm pat divas reizes gadā, jo jaunas vielas tiek radītas nepārtraukti.»

Ķīmijas eksperti saka, ka jaunu psihoaktīvo vielu radīt ir viegli – atliek apmainīt vienu komponenti ķīmiskajā sastāvā un jau ir iegūta pilnīgi cita viela.

Visvairāk jaunu psihoaktīvo vielu tiek radītas Ķīnā. Kamēr vielas nav aizliegtas, tās tiek izplatītas Ķīnas interneta veikalos. Arī Indija ir viena no aktīvākajām jaunu apdullināšanās vielu ražošanā, stāsta Sīle. Bez «U-47700» sarakstā tiks iekļautas vairākas vielu ģenēriskās grupas - ķīmiskās formulas, nevis noteikta viela.

Karfentanils, kas nogāž ziloni

Jauno sarakstā iekļaujamo vielu var salīdzināt ar karfentanilu, no kura pārdozēšanas, visticamāk, 3.janvārī Dobelē savā dzīvoklī nomira laulātie. Mājoklī tika atrasts no bada miris deviņus mēnešus vecs zīdainītis, kā arī trīs, četrus un piecus gadus veci novājināti bērni.

Karfentanils kontrolējamo vielu sarakstā iekļuva pirms četriem gadiem – gadu pēc tam, kad vielu izņēma policija. «Kopš karfentanils pirmo reizi tika atrasts, izņemšanas gadījumu skaits katru gadu pieaug. Veterinārmedicīnā preparāts tiek izmantots kā trankvilizators lielo dzīvnieku, tādu kā ziloņi, nīlzirgi, lauvas, iemidzināšanai.» Karfentanila iedarbība uz cilvēka organismu sākas no niecīgas devas - viena mikrograma.

Ja cilvēks nezina, ka nopircis karfentanilu, un uzskata to par heroīnu, kas ir vājāka narkotika, un līdz ar to piemēro heroīna devu, cita iznākuma kā letāls nemaz nevar būt, stāsta eksperte.

Nelegālajā tirgū nīlzirgu un ziloņu iemidzināšanas līdzekli dēvē par «beločku» vai «sladkij kaif». Šī narkotika ir lēta un salīdzinoši viegli transportējama. Latvijā to ieved no Krievijas un citām valstīm Austrumeiropā. Sīle saka, jauno psihoaktīvo vielu specifika apgrūtina to noteikšanu, veicot ekspertīzi. «Nav problēmu noteikt, ja cilvēks miris no heroīna pārdozēšanas, bet daudz sarežģītāk, ja viņš lietojis kādu no jaunajām vielām, kas ātri tiek izvadīta no organisma.» Iespējams, ka nāves gadījumu no dažādu vielu pārdozēšanas ir vairāk, nekā tiek precīzi noteikts.

Sīle saka, ka bīstamo opioīdu izplatība, kas uzņēmusi apgriezienus tieši pēdējos gados, ir biedējoša.

Pirms tam populāri bija kanabinoīdi jeb tā sauktais smēķējamais spaiss. Ik stundu Eiropā no narkotiku pārdozēšanas mirst vismaz viens cilvēks, bet Latvijā ir vismaz astoņpadsmit tūkstoši narkomānu, kas regulāri vai ilgtermiņā lieto amfetamīnu, opiātus vai kokaīnu.

Lietotāju vecums samazinās

Jauniešu un pusaudžu vidū aktuāli ir dažādi pīpējamie ķīmiskie maisījumi, TVNET saka no narkotikā atkarīgo bērnu un pusaudžu rehabilitācijas centra «Saulrīti» sociālā darbiniece Kristīne Kraule. To izraisītās sekas ir psihi un veselību graujošas, nereti iznākums ir letāls «Spaisu modifikāciju ir tik daudz un piedāvājums tik strauji mainās, ka mēs nespējam izsekot notiekošajam šajā tirgū.

Gadās, ka pusaudzis atzīstas policijai, ka pīpējis maisījumu, bet analīzes neko neuzrāda.

Piemēram, ir melnais un sarkanais spaiss – tie ir ir vistrakākie. Pusaudzis minūtes divdesmit redz halucinācijas un atrodas tādā kā pusnemaņas stāvoklī.» Kraule saka, ka pēdējā laikā daudzi lieto amfetamīnu, jo viens no tā iedarbības efektiem ir pārdrošības un visatļautības sajūta. «Pusaudzi, kurš nolēmis apdullināties, aizbēgt no realitātes, nekas neattur. Zēns no bērnunama regulāri skrēja uz tirgu, kur zaga momentlīmi un ar to apdullinājās.

Kāds 16 gadu vecs jaunietis, kopā ar mammu gaidot rindā pie ārsta, iegāja tualetē un salietojās gaisa atsvaidzinātāju.

Ir cilvēki, kuriem viss ir vienaldzīgs - viņi lieto stikla un vannas tīrītājus. Pirms dažiem gadiem populārs bija pretsaaukstēšanās līdzeklis, pēc kura aptiekā stāvēja rindā.» Sociālā darbiniece saka, ka šobrīd vislielākā problēma saistīta ar to, ka psihoaktīvo vielu lietotāju vecums samazinās, bet iestādes, kurā ievietot un ārstēt sešus, septiņus, astoņus gadus vecus bērnus, pie mums nav. «Saulrītos» šobrīd mitinās 11 pusaudži vecumā no 14 līdz 17 gadiem.

