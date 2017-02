Latvijas goda konsuli Lielbritānijā popularizēs ekonomisko saišu stiprināšanu

The Big Ben clock and the Houses of Parliament are seen in the early morning in central London, Britain May 7, 2015. Britain goes to the polls today in a knife-edge national election to elect a new parliament and prime minsiter. REUTERS/Stefan Wermuth. Foto: REUTERS/Scanpix

Latvijas goda konsuli Lielbritānijā Latvijas simtgades atzīmēšanā popularizēs ekonomisko saišu stiprināšanu, informēja Ārlietu ministrijā. Londonā notikušajā ikgadējā goda konsulu sapulcē, kuru vadīja vēstniece Baiba Braže, izvērtēja padarīto 2016.gadā un vienojās par darbības plāniem 2017.gadā, kā arī pārrunāja efektīvāku sadarbību Latvijas ekonomisko interešu pārstāvībai Lielbritānijā, veicinātu Latvijas atpazīstamību un atbalstītu latviešu diasporas aktivitātes. Goda konsuli un šo amatu kandidāti tika iepazīstināti ar vēstniecības prioritātēm sadarbībā ar Lielbritāniju Eiropas jautājumos, aizsardzībā, ekonomikā, kultūrā, konsulārajā darbā un atbalstā latviešu diasporai. Reklāma Vēstniece aicināja goda konsulus savā darbībā plānot notikumus, kuri saistīti ar Latvijas simtgades atzīmēšanu. Visi goda konsuli un kandidāti bija vienisprātis par nepieciešamību īpašu akcentu likt uz ieguldījumu Latvijas un Lielbritānijas ekonomisko saišu stiprināšanā.