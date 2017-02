DP sākusi vērtēt Mūrnieces iesniegumu par drošības prasību neievērošanu parlamentā

Drošības policija (DP) sākusi vērtēt Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces (VL-TB/LNNK) iesniegumā minētos faktus par drošības prasību neievērošanu parlamentā. Jaunās Saeimas ēkas rekonstrukcijā pieļauts, ka telpas Nacionālās drošības komisijas slepenajām apspriedēm restaurējuši būvnieki bez industriālās drošības sertifikāta. Kamēr noris iesnieguma pārbaude, DP plašākus komentārus nesniedz.

DP aģentūrai LETA teica, ka iestāde izvērtēs iesniegumā minētos faktus.

Mūrniece paralēli vērsās arī Satversmes aizsardzības birojā (SAB). TV3 raidījums «Nekā personīga» vakar ziņoja, ka jaunās Saeimas ēkas rekonstrukcijā pieļauts, ka telpas Saeimas Nacionālās drošības komisijas slepenajām apspriedēm restaurējuši būvnieki bez industriālās drošības sertifikāta.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem industriālās drošības sertifikāts apliecina komersanta tiesības noteiktā komerciālās darbības jomā, pildot valsts pasūtījumu, lietot valsts noslēpuma objektus, NATO, ES un ārvalstu institūciju klasificēto informāciju, kā arī apliecina komersanta gatavību un spēju nodrošināt šādas informācijas aizsardzību. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem SAB direktors.

SAB pārstāve Iveta Maura aģentūrai LETA nekomentēja vai birojs ir saņēmis Mūrnieces iesniegumu un kāda ir SAB tālākā rīcība. «SAB sarakstes jautājumus ar valsts augstākajām amatpersonām nekomentē,» norādīja SAB pārstāve.

Jau ziņots, ka Saeimas priekšsēdētāja lūgusi SAB, DP un prokuratūrai izvērtēt nelietderīgus tēriņus un drošības prasību ievērošanu Saeimā.

Iepriekš Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta panorāma», runājot par Saeimas administrācijas ģenerālsekretāres Karinas Pētersones lēmumu pamest amatu, Mūrniece teica, ka tās ir Saeimas darbinieku tiesības, un šis iesniegums ir jāpieņem. Pētersone amatu plāno atstāt no 1.marta.

Taču viņa piebilda, ka ir atklājušies jautājumi saistībā ar Saeimas darbinieku naudas līdzekļu tērēšanu un lietderību, kā arī dažu darbinieku attieksmi pret drošības prasībām. Šo informāciju izvērtēšanai viņa nodevusi SAB, DP un prokuratūrai.

Aizbildinoties ar ierobežotas pieejamības informāciju, politiķe atteicās sniegt jelkādu papildus informāciju par nelietderīgajiem tēriņiem un drošības prasību ievērošanu, kā arī komentēt to, vai Pētersones aiziešana no amata ir ar to saistīta.

«Nekā personīga» vakar vēstīja, ka Nacionālās drošības komisijas sēdes bija ieplānotas jaunās ēkas cokola stāvā. Tomēr pēc atklātajiem pārkāpumiem ir skaidrs, ka tagad šeit apspriest valsts noslēpumu ir kategoriski aizliegts, norāda raidījums.

Saeima jauno ēku Jēkaba iel 6/8 iegādājās par 2,5 miljoniem eiro un ieguldīja vēl piecus miljonus eiro restaurācijā. Projekta autori bija «Arhis Arhitekti', būvnieks - «Velve», apakšuzņēmēji - «Re&Re», elektrību un vājstrāvas ievilka uzņēmums «Moduls», par mehāniskajām sistēmām atbildēja kompānija «Lafivents', bet stiklotās konstrukcijas lika «Alumax group».

«Nekā personīga» noskaidrojis, ka četriem no sešiem būvniecībā iesaistītajiem - arhitektu birojam, būvniekam, «Moduls» un «Alumax group» - nebija Satversmes aizsardzības biroja izsniegta industriālās drošības sertifikāta, kas apliecina komersanta spēju nodrošināt sevišķi slepenas un slepenas informācijas aizsardzību.

Tas arī nozīmē, ka šāda prasība nebija iekļauta Saeimas rīkotā konkursa nolikumā.

