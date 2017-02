C hepatītu ārstēs ar jaunu metodi

Latvijā ik gadu par aptuveni 5% tupina pieaugt no jauna atklāto C hepatīta pacientu skaits. Katru gadu C hepatīta vīruss asinīs tiek atklāts vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Latvijā ar C hepatītu slimo aptuveni 40 tūkstoši cilvēku. Tomēr labā ziņa ir tā, ka daļa C hepatīta pacientu turpmāk saņems tikai jaunākās paaudzes terapiju.

Inficēšanās risks joprojām augsts

No pērnā gada sākuma valsts pilnībā kompensē medikamentus, kas vajadzīgi C hepatīta pacientu ārstēšanai. Tomēr daļa cilvēku līdz šim tika ārstēti arī ar kombinēto terapiju, kurā ietilpa interferons. Šogad situācija ir mainījusies, un pacienti, kuriem atklāts 1. un 4. genotipa C hepatīts un slimība progresējusi līdz 3. vai 4. aknu fibrozes stadijai (F3, F4), tiks ārstēti ar jaunāko bezinterferona terapiju, kas jau apliecinājusi savu augsto efektivitāti.

Pašlaik Latvijas tirgū pieejami divi jaunās paaudzes medikamenti. Kuru no tiem izrakstīt katram konkrētam pacientam, lemj ārstu konsilijs.

Tomēr naudas ir tik, cik ir, tāpēc priecīgā vēsts pašlaik attiecas tikai uz 1. vai 4. genotipa C hepatīta pacientiem, kuriem slimība progresējusi līdz 3. vai 4. aknu fibrozes stadijai. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir ļoti nopietni aknu bojājumi – viņam jau ir aknu ciroze vai fibroze strauji progresē aknu cirozē, un terapija jāsaņem iespējami ātrākā laikā. «Lai saņemtu ārstēšanu, noteicošais būs fibrozes pakāpe, orgānu transplantācija, nieru mazspēja, kad jau tiek veikta hemodialīze,» stāsta Latvijas Infektoloģijas centra virsārste Velga Ķūse. Viņa piebilst, ka tie pacienti, kuriem nozīmēta kombinētā terapija ar interferonu līdz 2016.gada 31.decembrim, turpinās saņemt šo terapiju līdz kursa beigām. Pacienti, kuriem atklāts 2. un 3. genotipa C hepatīts, joprojām saņems jau zināmo pegilēto interferona un Ribavirīna terapiju. Jāpiebilst, ka pacienti, kuriem ir 1. vai 4. genotipa C hepatīts 1. vai 2. fibrozes stadijā, pašlaik netiek ārstēti vispār.

Diemžēl statistiskas dati ir nepielūdzami – līdz ar neārstētiem pacientiem katru gadu palielinās inficēto personu skaits.

C hepatīts joprojām Latvijā ir svarīga veselības problēma un inficēšanās risks joprojām ir relatīvi augsts visiem cilvēkiem.

Reklāma

Vairāk slimo vīrieši

C hepatīts ir aknu slimība, ko izraisa C hepatīta vīruss. Nokļūstot asinsritē, tas inficē aknu šūnas, kas nākotnē rada nopietnus aknu bojājumus, var izraisīt aknu cirozi un pat vēzi. Ar C hepatītu ir iespēja inficēties ikvienam, taču tā ir pilnībā ārstējama slimība un izārstēšanās rezultātā tiek novērsti citu cilvēku inficēšanas riski. Sabiedrībā pastāv maldīgs uzskats, ka ar C hepatītu var inficēties tikai narkotisko vielu injicēšanas un nedrošu dzimumsakaru laikā;

ar to var inficēties, arī saņemot nekvalitatīvus invazīvus pakalpojumus, piemēram, tetovēšanas, manikīra vai pedikīra laikā.

C hepatīts pasaulē diagnosticēts 110 miljoniem cilvēku, Eiropā – 9 miljoniem, Latvijā ar šo vīrusu inficēti aptuveni 40 tūkstoši. Pasaules Veselības organizācijas dati vēsta, ka

ik gadu pasaulē ar šo slimību mirst 700 tūkstoši cilvēku.

Lielākā saslimšana ar C hepatītu Baltijas valstīs konstatēta Latvijā – aptuveni 2,1 procentiem iedzīvotāju no populācijas (Lietuvā – aptuveni 1,1, bet Igaunijā – 1,5 procentiem). Ar C hepatītu Baltijas valstīs vairāk slimo vīrieši.

Saistītie raksti