Grigules «skaidrošanās sabiedrībai» izmaksās krietnu summu nodokļu maksātāju naudas

«Tas ir likumīgi, bet nav adekvāti,» TVNET saka politologs Filips Rajevskis. Lai skaidrotu savu nostāju par rīcību propagandas apkarošanas balsojumā Eiropas Parlamentā (EP), deputāte Iveta Grigule (ZZS) iedzīvotājiem izplatīs vairāk nekā 640 000 eksemplāru informatīvā materiāla, šim mērķim tērējot 22 000 eiro. Materiāli jau nodoti tipogrāfijā un reģionu iedzīvotāji tos drīz vien ieraudzīs savās pastkastītēs. Līdzekļi materiālu izplatīšanai katru gadu tiek piešķirti ikvienam EP deputātam, un parlamentā norāda, ka tie pienākas ikvienam neatkarīgi no deputāta politiskās pārliecības.

Iepazīstinās ar citādu viedokli

Pēc Grigules domām, izplatīt skaidrojumu sabiedrībai ir svarīgi un lietderīgi, jo «Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības zināt arī citādu viedokli par Eiropas Parlamenta mazākuma pieņemto dokumentu, tiesības spriest pašiem.» Turpretim Rajevskis uzskata, ka Grigule nav atvērta komunikācijai ar medijiem, tātad nav izsmēlusi resursu, ko viņai sniedz EP deputātes statuss, bet uzreiz ķeras pie nodokļu maksātāju naudas tērēšanas. Līdzekļu apjoms, ko izmantot informatīvām kampaņām, ir atkarīgs no politiskās grupas lieluma - jo vairāk deputātu politiskajā grupā, jo lielākas finansiālās iespējas katram deputātam, TVNET skaidro Grigule.

Eiropas liberāļu un demokrātu apvienība, kurā ietilpst Grigules pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība, ir ceturtā lielākā grupa EP.

Līdz ar to katram deputātam ik gadu pieejami 45 000 eiro. Viņa kampaņai tērēs apmēram pusi no šīs summas.

Grigule norādīja, ka kopumā varētu nodrukāt aptuveni 643 000 vai 645 000 eksemplārus ar skaidrojumu. Tie galvenokārt tiks izplatīti iedzīvotājiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas, paziņoja Grigule. Dienu pēc balsojuma EP saistībā ar rezolūciju, kurā aicināts cīnīties ar propagandu, Grigule aģentūrai LETA skaidroja, ka izvēlei balsot «pret» esot bijuši vairāki iemesli.

EP Preses dienesta vadītāja Mārjorija van den Bruke portālam TVNET norādīja, ka deputātu algas un piešķirtais naudas apjoms lēmumu skaidrošanai ir atkarīgs tikai no viņu kā EP deputātu statusa, nevis politiskās pārliecības vai izteikumiem. «Iedzīvotāji ievēl deputātus, balstoties savos uzskatos un attieksmē. Deputāti bauda vienlīdzīgas iespējas, kad tiek ievēlēti,»uzsver EP pārstāve.

Grigule izmanto savu varu

ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze TVNET apliecina, ka aicināja partijas biedri izskaidrot savu rīcību plašākai sabiedrībai, bet formu, kā to darīt, viņa esot izvēlējusies pati. «Mēs uzskatām, ka Grigule rīkojās nepareizi, jo esam par Krievijas propagandas ierobežošanu,» piemetina Krauze. «Ja mēs uz šo lietu raugāmies kā nodokļu maksātāji, varam izvērtēt, kā Grigule izmanto savu varu, bet balsojums, kas izraisīja tik daudz pretenziju, bija varas izpausme,» skaidro politiķis. Viņš uzskata: Ja Grigule būtu atvērta medijiem, un, gadījumā, ja viņu nesadzirdētu, vērstos pie vēlētājiem, būtu saprotams, bet

šobrīd Grigule, izmantojot statusu, uzreiz ķeras pie nodokļu maksātāju naudas.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis iepriekš pauda uzskatu, ka atsevišķu Latvijas pārstāvēto EP deputātu rīcība, tostarp balsojot pret rezolūciju saistībā ar Krievijas un teroristisko organizāciju īstenoto propagandu, kā arī tiekoties ar Sīrijas prezidentu Bašaru al Asadu, no Latvijas viedokļa nav pieņemama. Arī Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) sacīja, ka šāda rīcība neesot pieņemama. Viņš uzsvēra, ka deputāti savos amatos tika ievēlēti ar cilvēku balsīm, paužot cerību, ka iedzīvotāji nākotnē izdarīs attiecīgus secinājumus.

Man vēl ir spars

Jau vēstīts, ka Grigule aģentūrai LETA pēc Latvijas Zemnieku savienības (LZS) vietējās nodaļas sēdes sacīja, ka esot saņēmusi nedalītu atbalstu un neizvērtēs iespēju izstāties no partijas, kā to piedāvājis Latvijas Zemnieku savienības (LZS) vadītājs Augusts Brigmanis. Grigule apliecināja, ka esot runājusi ar Brigmani, kurš vaicājis, vai Eiroparlamenta deputātei neesot «par traku, par grūtu, vai labāk nebūtu izstāties un būtu mierīgāk». Tomēr, kā tolaik izteicās Grigule, viņa nejūtoties nogurusi un neizvērtēs iespēju izstāties no partijas.

«Man vēl ir spars aizstāvēt tās lietas, kas svarīgas vēlētājiem un Latvijas iedzīvotājiem,» viņa klāstīja.

Kā izteicās politiķe, viņa sapratusi, ka uzkāpusi uz tāda ceļa, kur daudziem traucējot. «Bet es no šī ceļa nenokāpšu, tas man tikai dod motivāciju un vēl lielāku iekšējo spītu,» sacīja politiķe.

