Visbiežāk bērni cieš ģimenēs, nevis uz ielas

Visbiežāk bērni cieš tieši ģimenēs, nevis uz ielas, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas kopsēdes laikā norādīja Valsts policija, akcentējot, ka par visiem gadījumiem, kad tiek konstatēta vardarbība pret bērnu, informācija tiek nodota bāriņtiesai.

Valsts policijas pārstāvji sēdes laikā norādīja - gadu laikā secināts, ka bērni visvairāk cieš ģimenē, sveši cilvēki, piemēram, uz ielas pāri bērniem nodara daudz retāk. Bieži tiek sodīti vecāki par bērnu neaprūpēšanu, atstāšanu bez uzraudzības, fizisku, morālu vardarbību, neliela daļa par šādiem pārkāpumiem sodīta atkārtoti.

Arvien biežāk tiek arī pieņemti lēmumi par varmākas nošķiršanu no ģimenes, lai izvairītos no tālākiem konfliktiem. Policija, runājot par sadarbību ar citām institūcijām, gan norādīja, ka sadarbība, piemēram, ar bāriņtiesu, ir visai laba, kad nepieciešama saziņa, un informācijas apmaiņa notiek.

Savukārt Labklājības ministrijas pārstāvji sēdes laikā skaidroja, ka pēc kopīgas sanāksmes tika identificēti galvenie virzieni, kuros jāstrādā. Bieži vien netiek pilnvērtīgi novērtēta informācija par dažādiem gadījumiem, tāpat ne vienmēr tiek izmantotas esošās iespējas, kā arī bieži vien netiek pievērsta pietiekama uzmanība signāliem, ka ģimenē kaut kas nav kārtībā.

LM uzsvēra, ka Ministru kabineta noteikumos nepieciešams noteikt precīzu regulējumu par sadarbību - ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie tiktu ievēroti atbilstoši jēgai un mērķim. Tas nozīmē, ka ir jāizglīto, jāapmāca, jādiskutē ar speciālistiem, kādā veidā labāk šo tiesisko regulējumu ievērot.

Arī Tieslietu ministrija norāda, ka nepieciešami Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka starpinstitucionālo sadarbību.

Pašvaldību savienība uzskata: lai risinātu problēmas, kuras radušās ģimenēs, novērstu to, ka cieš bērni, jābūt kopīgai izpratnei par to, kā rīkoties. Viens no risinājumiem - kopējās sistēmas izmantošana, kurā visām iesaistītajām pusēm iespējams aplūkot visu nepieciešamo informāciju. Jautājums ir arī par sociālo dienestu kapacitāti, kā arī izglītības kvalitāti šajos dienestus, akcentēja savienības pārstāvji, norādot, ka

nevar cerēt, ka viens sociālais darbinieks atrisinās visas problēmas, jo tas ir komandas darbs.

«Analizējot nesen notikušās nelaimes, kurās gājuši bojā bērni, katrs dienests it kā ir godprātīgi darījis savu darbu. Taču, ja traģiski atgadījumi tomēr notiek, sistēmā acīmredzot kaut kas nav kārtībā. Nepieciešama cieša un koordinēta dienestu sadarbība un informācijas apmaiņa. Taču tā ir tikai viena monētas puse, jo mums nopietni jāraugās arī uz to, kāda ir sabiedrības attieksme pret līdzcilvēkiem. Pajautāsim sev - ko katrs no mums var darīt, lai kaimiņos nenotiek līdzīga traģēdija?» saka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Piedalīties komisijas sēdē aicināts tika plašs iesaistīto institūciju loks - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts probācijas dienesta, Rīgas apgabaltiesas, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Sēde tika sasaukta, lai meklētu atbildes uz to, kādi uzlabojumi darbā ar riska ģimenēm nepieciešami, lai novērstu gadījumus, kad vecāku nolaidības dēļ cieš bērni.

3.janvārī Dobelē no narkotiku pārdozēšanas tika atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus vecais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci badā novārguši bērni.

Pēc traģiskā notikuma Valsts policijas vadība pagājušajā piektdienā savus reģionālos vadītājus instruējusi daudz ciešāk sadarboties ar pašvaldību iestādēm.

