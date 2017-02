RPIVA: IZM argumenti augstskolu apvienošanā ir zinātniskās fantastikas žanra paraugs

Tikai Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) personāls un studenti ir tie, kas atbildīgi izturas pret saviem pienākumiem (kaut vai studentu priekšā) un cīnās, lai pierādītu, ka visi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) argumenti ir «zinātniskās fantastikas žanra paraugs», komentējot vēlmi RPIVA pievienot Latvijas Universitātei (LU), pauž RPIVA rektora vietniece Irina Degtjarjova.

«Ierastais dzīves ritms var mainīties visiem 3000+ studentiem, jo kādas būs studiju dienas, kādas būs studiju formas (klātiene? neklātiene? tālmācība?), kāds būs studiju saturs, kādi būs mācībspēki u.tml. - to šobrīd nezina neviens, kur nu vēl RPIVA! Tas, ka LU piedāvā mūsu studentiem turpināt studijas zemākajos studiju kursos, tika teikts jau vairākiem mūsu studentiem. Bet tie, kas bija aizgājuši interesēties uz Mūzikas akadēmiju, nekādu atbildi nesaņēma,» skaidrojot situāciju, TVNET norāda Degtjarjova.

Viens no RPIVA studentiem, kurš mācās trešajā kursā, apgūstot specialitāti «izglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs», TVNET teica, ka LU netiek piedāvātas šādas iespējas, proti, neesot iespējams iegūt papildus vienu priekšmetu, kuru apgūt.

Tāpat viņš norādīja, ka gadījumā, ja tiek pāriets uz LU, nebūs iespējas šīs zinības gūt neklātienē, kas nozīmē, ka tie, kas strādā paralēli mācībām, nebūs spējīgi to «pavilkt». Tāpat vairāki šā kursa studenti jau strādā skolās, taču, pārejot uz LU, tas vairs nebūšot iespējams.

Savukārt Degtjarjova skaidro, ka situācija ir šāda: visas augstskolas it kā mierīgi strādā, mācās un gaida, kad viņām piekritīs kāds gabals no saldā RPIVA pīrāga. Un, kaut arī visas augstskolas saprot, ka RPIVA studenti nevarēs turpināt studijas ierastajā režīmā, ka daļa no viņiem vispār pārtrauks studijas, ka daļai pasliktināsies stāvoklis (t.sk. finanšu), tomēr augstskolas neuzskata par vajadzīgu iesaistīties, lai rūpētos par RPIVA studentiem.

«Tikai RPIVA personāls un studenti ir tie, kas atbildīgi izturas pret saviem pienākumiem (kaut vai studentu priekšā) un cīnās, lai pierādītu, ka visi IZM argumenti ir «zinātniskās fantastikas» žanra paraugs,» norāda Degtjarjova.

Tās vadītājs Jānis Vētra skaidroja, ka nākamo ceturtdien notiks padomes sēde, kurā tiks lemts par pozīciju. Paredzēts, ka tās laikā tiks skatīts jautājums, vai apvienošanu neatbalstīt, vai strādāt pie ieteikumiem. Vētra teica, ka padomes lēmums IZM pēc tam būs jāizskata.

RPIVA likvidācijai nepiekrīt arī Latvijas Studentu apvienība (LSA).

Neskatoties uz to, ka sākotnēji studējošo pārstāvji pauda, ka kritiskas bažas studentiem RPIVA reorganizācijas procesā neesot saskatāmas, iepazīstoties ar izstrādātajiem dokumentiem LSA secināja, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotajā rīkojumprojektā un anotācijā ir virkne nepilnību, kas studentiem neļaujot atbalstīt akadēmijas likvidāciju.

IZM ir nolēmusi ar 2017.gada augustu reorganizētRPIVA, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU). Kā apstiprināja ministrijā, tas nepieciešams, lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

Izglītības un zinātnes ministrija solīja, ka visas astoņasRPIVAreģionālās filiāles tiks saglabātas un visi pasniedzēji pāries uz darbu LU.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) norādīja, ka tad, kad aptuveni 2019.gadā sāksies studiju programmu konsolidācija, konkursos uz pasniedzēju amata vietām varēs piedalīties kā LU, tā arī pašreizējieRPIVAmācībspēki, tātad būs «veselīga un draudzīga konkurence».