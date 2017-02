ASV tanku bataljona komandieris: esam ļoti iepriecināti, ka varam būt Latvijā

Esam ļoti iepriecināti, ka varam būt Latvijā un piedalīties kopīgos treniņos ar vietējiem karavīriem, atzina ASV 3. bruņutehnikas brigādes 68. pulka 1. bataljona (dēvēti arī par «Sudraba lauvām») komandieris pulkvežleitnants Stīvens Keiperts (Stephen Capehart). Garkalnē šodien ieradās ASV armijas bruņutehnika - «M1 Abrams» tanki un «Bradley» kājnieku kaujas mašīnas, kuras turpmākos mēnešus operācijas «Atlantic Resolve» ietvaros pildīs uzdevumus Latvijā.

ASV 3. bruņutehnikas brigādes vienības Eiropā ieradās aptuveni pirms mēneša. Sākotnēji tika veikts brigādes konsolidācijas process poligonos Vācijā un Polijā, bet tam sekoja izvēršanās Baltijas un Austrumeiropas valstīs, lai piedalītos ASV īstenotajā atturēšanas misijā «Atlantic Resolve». Baltijas valstīs izvietojas 1. bataljons - katrā pa vienai bruņutehnikas rotai. Igaunija ASV tankus sagaidīja jau 6. februārī, bet 8. februāra agrā rītā vilciena sastāvs ar bruņutehniku ieradās Garkalnes stacijā. Tur tas tiek izkrauts, bet bruņutehnika - nogādāta uz Ādažu bāzi.

Pulkvežleitnants Keiperts stāstīja, ka Eiropā viņa komandētais bataljons uzturas jau 26 dienas. Vispirms karavīri ieradās Vācijā, no kurienes devās tālāk uz Poliju. Šeit notika brigādes vienību konsolidācija un tika izmēģināti tanku lielgabali. No Polijas ASV tanki pēc tam devās uz Baltiju. «Tas demonstrē tās spējas, kuras mēs varam sniegt alianses atbalstam, - nepilna mēneša laikā no Kolorado štata ierasties Baltijā, šķērsojot Atlantijas okeānu,» uzsvēra pulkvežleitnants.

Vairāk nekā 225 karavīri no 68. bruņotā pulka 1. bataljona Ādažos ieradās jau pagājušajā nedēļas nogalē. Viņi nomaina ASV 173. kājnieku brigādes 503. desanta pulka karavīrus, kas operācijā «Atlantic Resolve» dienesta pienākumus Latvijā pildīja kopš pagājušā gada septembra. Bataljons ir pildījis uzdevumus Irākā, kur vairāki tā karavīri saņēmuši augstus apbalvojumus par drosmi kaujās.

Par spīti februāra zemajām temperatūrām, karavīri priecājas par savu uzdevumu, uzsvēra viņu komandieris. Daļa no viņiem ir pirmo reizi Eiropā, bet viņš pats - pirmo reizi Baltijas valstīs. «Kolorādo štatā mēs esam pieraduši pie aukstuma, taču šeit tas ir savādāk - nedaudz sausāks gaiss. Tomēr tas ir brīnišķīgi, jo sniedz jaunu pieredzi. Mums daudz iespēju dos treniņi ar NATO sabiedrotajiem, kas palīdzēs veidot ne tikai lielāku izpratni par Baltijas valstu kultūru, bet arī ļaus redzēt vietējo sabiedrību. Šeit visi cilvēki ir ļoti draudzīgi un laipni,» pauda bataljona komandieris Keiperts.

Paredzēts, ka 3. brigādes karavīri Latvijā uzturēsies aptuveni sešus mēnešus, līdz tos nomainīs Kanādas vadītā NATO daudznacionālā bataljona līmeņa kaujas grupa. Bruņutehnika galvenokārt uzturēsies Ādažu bāzē un piedalīsies treniņos ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīriem.

NBS Pārvietošanas un koordinācijas centra pārvietošanas kontroles nodaļas priekšnieks virsleitnants Mārtiņš Mežalis savukārt atzīst, ka šāda apmēra tehnikas sagaidīšana un izkraušana Latvijā sniedz arī mūsu valsts armijai unikālu pieredzi. «Latvijas ietvaros nav tik liela iespēja pārvietot tādas kravas. Mēs varam mācīties ikvienā šajā posmā,» skaidroja Mežalis. Vaicāts par gatavību Kanādas vadītā NATO bataljona uzņemšanai, viņš uzsvēra, ka operācija tiek plānota un nepieciešamo resursu tās īstenošanai ir pietiekami.

Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas 2014.gada pavasarī un agresijas Ukrainas austrumos ASV ir sākusi mācību operāciju «Atlantic Resolve». Operācijas mērķis ir apliecināt ASV nepārtraukto ieguldījumu NATO dalībvalstu kolektīvajā drošībā, veicinot mieru un stabilitāti Baltijas valstīs un Polijā. Operācija ir izvērsta arī Rumānijā un Bulgārijā. Lai stiprinātu NATO robežas ar Krieviju, ASV jau vasarā pavēstīja par nodomu Austrumeiropā izvietot papildu 4000 karavīru. Šo pasākumu ietvaros Austrumeiropā ierodas arī ASV bruņutehnika.

Kopumā Latvijā trešdien un ceturtdien tiek nogādāti 14 tanki «M1 Abrams», sešas kaujas mašīnas «Bradley», divas inženieru tehnikas vienības mīnu lauka iznīcināšanai, kā arī cita veida kaujas atbalsta un nodrošinājuma tehnika.

