«Homburg Zolitude» noraida pārmetumus par atbalsta izmaksu aizkavēšanu Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo ģimenēm

SIA «Homburg Zolitude» noraida SIA «Maxima Latvija» paustos pārmetumus par atbalsta izmaksu aizkavēšanu Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo ģimenēm, norādīja «Homburg Zolitude» pārstāve Rūta Grikmane.

Viņa skaidroja, ka visu civillietu pamatā ir pārmetumi par trauksmes signalizācijas ignorēšanu, evakuācijas neveikšanu, nedrošu preču tirdzniecību un pārkāpumiem darba drošībā.

«Tā kā «Maxima Latvija» un SIA «Tineo» no tiesvedības izstājās, bet šie pārmetumi saglabāti kā prasības pamats, kā arī tas, ka tiek prasīta kompensācijas solidāra piedziņa, kas principā nav iespējama, ja lietā ir viens atbildētājs, ir radusies situācija, kad tiek mēģināts uz «Homburg Zolitude» attiecināt tādus pārmetumus, kas līdz šim tika attiecināti uz citām personām. Šāds pavērsiens nav uzskatāms par tiesiski pieļaujamu, tādēļ «Homburg Zolitude» ir izmantojusi savas likumā paredzētās tiesības, iesniedzot blakus sūdzību par tiesvedības izbeigšanas lēmumu,» atzīmēja Grikmane.

«Homburg Zolitude» pārstāve arī sacīja, ka pēdējā laika publiski izskanējusī informācija par šīm kompensācijām un izlīgumiem neviļus rada iespaidu par centieniem piespiest atbildētājus par katru cenu piekrist kompensāciju izmaksai neatkarīgi no katra konkrētā atbildētāja juridiskās pozīcijas vērtējuma.

"Katra persona, tajā skaitā "Maxima Latvija" un "Tineo", protams, var darīt kā vēlas, tomēr "Homburg Zolitude" pakļaušanos šādam spiedienam uzskata par principiāli nepieņemamu un ir gatava aizstāvēt savu pozīciju visās nepieciešamajās tiesu instancēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām,» uzsvēra Grikmane.

Runājot par apgalvojumiem, ka «Homburg Zolitude» blakus sūdzības iesniegšana varētu kavēt kompensāciju izmaksu, Grikmane apliecināja, ka vienošanās starp «Maxima Latvija» un prasītājiem uzņēmumam nav zināma.

«Pie šādiem apstākļiem ir nekorekti pārmest, ka «Maxima Latvija» un prasītāji nevar izpildīt noslēgtās vienošanās, jo «Homburg Zolitude» realizē savas likumā paredzētās tiesības. Turklāt nevar nepamanīt arī zināmu pretrunu vismaz publiski pieejamajā informācijā, kad, no vienas puses, šīs kompensācijas tiek pozicionētas kā «atbalsta maksājumi» jeb «dāvinājumi», bet, no otras puses, to izmaksa tiek sasaistīta ar konkrētiem pavērsieniem civilajā tiesvedībā, kas tomēr liek domāt, ka šīs izmaksas ir nekas cits kā kompensācijas noslēgtu izlīgumu ietvaros,» teica «Homburg Zolitude» pārstāve.

Kā ziņots, «Maxima Latvija» pārstāvji apgalvoja, ka «Homburg Zolitude», iesniedzot jaunas sūdzības par tiesu lēmumiem izbeigt tiesvedības pret «Maxima Latvija» un «Tineo» Zolitūdes traģēdijas civillietās, aizkavē atbalsta izmaksu traģēdijā bojāgājušo ģimenēm.

«»Homburg Zolitude» turpina iesniegt sūdzības par tiesu lēmumiem izbeigt tiesvedības pret «Maxima Latvija» un «Tineo» Zolitūdes traģēdijas civillietās, kas balstīti uz pagājušā gada nogalē panākto vienošanos starp «Maxima Latvija», «Tineo» un cietušo pārstāvjiem par atbalsta sniegšanu 100 000 eiro apmērā bojāgājušo tuviniekiem. Neskatoties uz to, ka jau trīs apgabaltiesas - Kurzemes, Zemgales un Rīgas - ir noraidījušas «Homburg Zolitude» sūdzības, kas paildzinājušas panāktās vienošanās izpildi par pāris mēnešiem, «Homburg Zolitude» turpina iesniegt jaunas sūdzības, tādējādi aizkavējot atbalsta izmaksu bojāgājušo ģimenēm,» skaidroja «Maxima Latvija» pārstāvis Jānis Beseris.

Tāpat vēstīts, ka pērn oktobrī pārrunu rezultātā Zolitūdes traģēdijā cietušo pārstāvji vienojās ar «Maxima Latvija» un «Tineo», ka katra bojāgājušā ģimene par katru bojāgājušo, tostarp arī glābēju ģimenes, saņems 100 000 eiro. Atbalsta sniegšana ģimenēm jau esot sākta. Pirmās vienošanās tika parakstītas ar ģimenēm, kuras pārstāv advokāts Aldis Gobzems. Vienošanās piedāvājums attiecas uz visām bojāgājušo ģimenēm, kuras pārstāv arī citi advokāti. «Maxima Latvija» pārstāvji uzsver, ka vienošanās parakstīšana ir ģimeņu brīva izvēle.

2013.gada 21.novembrī Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam «Maxima», dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.

