Pagaidām nav atklāts neviens inficēšanās ar C hepatītu gadījums asinspārliešanas rezultātā

Pagaidām nav atklāts neviens gadījums, kad kāds būtu inficējies ar C hepatītu, saņemot asinis no tiem 25 asins donoriem, par kuriem pērnā gada beigās Valsts asinsdonoru centrā (VADC) bija bažas, pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

LETA decembra vidū ziņoja, ka pēdējā gada laikā ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību VADC atklājis 25 donorus, kuriem bijis C hepatīts. Kā toreiz norādīja nu jau atstādināta VADC vadītāja Iveta Ozoliņa, pastāv bažas, ka asins pārliešanas rezultātā inficējušies arī tie pacienti, kuriem šīs inficētās asinis pārlietas. Kopumā no šiem 25 donoriem 28 slimnīcām bija nodoti 195 asins komponenti.

Veselības ministrija gan vēlāk paziņoja, ka laboratorijā C hepatīta klātesamība šo 25 donoru asinīs neapstiprinājās un tikai piecos gadījumos apstiprinājās C hepatīta antivielas, kas gan obligāti nenozīmē, ka ar šīm asinīm iespējams kādu inficēt.

Šobrīd SPKC vēl notiek pēdējo pacientu pārbaude un informācijas apkopošana, tomēr pagaidām nav atklājies, ka kāds cilvēks būtu inficējies ar C hepatītu brīdī, kad viņam pārlēja asinis no kāda no 25 donoriem. Pārbaude varētu noslēgties nākamnedēļ.

