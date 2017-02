Poikāns vēršas prokuratūrā par Kaimiņu un «KPV LV» iespējamo nelikumīgo finansēšanu

No partijas «KPV LV» aizgājušais sabiedriskais aktīvists Ilmārs Poikāns vērsies pie ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera, aicinot izvērtēt Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa (KPV LV) darbības un viņa vadītās partijas iespējamo nelikumīgo finansēšanu.

Poikāns iesniegumā ģenerālprokuroram norāda, ka viņam ir kļuvis zināms, ka «KPV LV» priekšsēdētājs Kaimiņš, iespējams, ilgstoši ir organizējis un neatļauti saņēmis finansējumu no Latvijas valsts interesēs arestētās mantas glabātāja Rūdolfa Meroni, bet šos naudas līdzekļus nav deklarējis savā amatpersonas deklarācijā, «jādomā, to nelikumīguma dēļ».

Iespējams, Kaimiņš šos līdzekļus arī nav norādījis kā politiskās partijas «KPV LV» finansēšanas avotu, piebilst iesnieguma autors. Poikāns norāda, ka viņa rīcībā nonākušie fakti rada iespaidu, ka iepriekšminētās politiskās partijas vadītājs veic «neatļautus darījumus, ar nodomu maldinot sabiedrību un manipulējot ar sabiedrisko domu atsevišķu indivīdu un jeb pasūtītāju interesēs, kas noziedzīgi izmanto šim mērķim valstij piekritīgus līdzekļus».

«Pieļauju, ka tas notiek ar atsevišķu tiesībsargājošās iestādēs strādājošu cilvēku atbalstu,» teikts iesniegumā Kalnmeieram. Poikāns uzsvēra iesniegumā minēto pieļāvumu, ka starp Kaimiņu un ar Meroni saistītiem cilvēkiem panākta vienošanās 2014.gada oktobra beigās, drīz vien pēc 12. Saeimas vēlēšanām, iespējams, ļāvusi noslēgt vienošanos par reklāmas izvietošanu raidījumā «Suņu būda», kā arī tā mājaslapā.

Poikāns pieļauj, ka pēc šīs vienošanās noslēgta vienošanās starp SIA «Suņu būda» Kaimiņa personā un SIA «Airtech» par AS «Ventbunkers» reklāmas izvietošanu attiecīgajos formātos. Meroni ieņem padomes priekšsēdētāja amatu «Ventbunkerā», skaidrots iesniegumā prokuratūrai. Poikāns savā iesniegumā norāda arī, ka ar Meroni, iespējams, saistītā SIA «Media Support» noslēgusi sadarbības līgumu ar «Suņu būdu».

«Suņu būdas» līgums ar «Airtech» paredzēja 10 000 eiro maksājumu, savukārt maksājums no «Media Support» raidījumam ienesis 60 000 eiro, pieļauj Poikāns. Viņš iesniegumā sīkāk izklāsta pamatojumu šiem apgalvojumiem, atsaucoties uz uzņēmumu gada pārskatiem.

Poikāns vienā no iesnieguma apakšsadaļām, kur aprakstīts kāds cits notikums, atstāsta sarunu ar «KPV LV» valdes locekli Ati Zakatistovu, kurš esot norādījis, ka «kaut kas ar Meroni esot bijis pašā sākumā (neprecizējot, kas un kad tieši)».

Iesniegumā Kalnmeieram arī skarts jautājums par skaidras naudas iegūšanu nereģistrētiem tēriņiem, tostarp atsaucoties uz Latvijas Televīzijas raidījumā «De facto» vēstīto.

Iesniegumā ģenerālprokuroram izteikts pieļāvums, ka Kaimiņš, iespējams, ir atbildīgs par skaidrās naudas iegūšanas shēmas organizēšanu un ienākumu neuzrādīšanu kā amatpersona, jo vairākām personām, kuri nebija reālās darba tiesiskās attiecībās ar kādu SIA «Al De Media», tika pārskaitīti 30 100 eiro, no kuriem lielākā daļa, iespējams, esot atdota Kaimiņam.

«Iespējams, patiesībā deputāta Artusa Kaimiņa aktivitātes tiek izvērstas kādu citu personu uzdevumā prettiesisku mērķu sasniegšanas un politikas veidošanai; šīs uzdotās aktivitātes tiek finansētas pilnīgi necaurspīdīgā un, iespējams, nelikumīgā veidā,» minētajā dokumentā raksta Poikāns.

Iesniegumā cita starpā aicināts, izmantojot Kriminālprocesa likumā noteiktos līdzekļus, saukt pie likumā noteiktās atbildības Kaimiņu par, iespējams, notikušu naudas līdzekļu neatļautu saņemšanu vai šo līdzekļu nedeklarēšanu.

Vaicāts, vai šīs informācijas publiskošana nenāk par labu partijas «Latvijai un Ventspilij» vadītājam Aivaram Lembergam, Poikāns atbildēja, ka nevar dzīvot melu pasaulē ar pamatojumu, lai tikai patiesības publiskošana nenāktu par labu kādam sliktajam.

Kā ziņots, Kaimiņš iepriekš sociālajā tīklā «Facebook» publicēja ierakstu, kur apgalvoja, ka par Neo sevi dēvējošais informācijas tehnoloģiju speciālists Poikāns, kurš kopā ar Kaimiņu piedalījās partijas KPV LV dibināšanā, viņam mēģina celt neslavu.

LTV raidījums «De facto» iepriekš vēstīja, ka mikrouzņēmuma «Al De Media» īpašnieks Linards Kālis, kurš vairākus gadus strādājis pie Kaimiņa, apgalvo, ka deputāta uzdevumā fiktīvi nodarbinājis vairākus cilvēkus.

Iesniegumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) Kālis arī raksta, ka daļu no saņemtās algas devis deputātam atpakaļ skaidrā naudā. To raidījumam sacījusi vēl kāda persona, kas saņēmusi naudu no Kaimiņa. Savukārt Kaimiņš noliedz, ka būtu saņēmis nedeklarētus ieņēmumus.

Kā norāda «de facto», ja iesniegumā minētais ir patiesība, tad prātā nāk divi iemesli, kādēļ šāda naudas atdošana caur citu firmu varētu būt notikusi. Kaimiņš kā deputāts nedrīkst strādāt un saņemt algu savā uzņēmumā, taču deputātam nav liegts no «Suņu būdas» izņemt dividendes, bet tad viņam būtu jāmaksā 15% peļņas nodoklis, kamēr mikrouzņēmumā nodoklis līdz šim gadam bija 9%. Otrs iemesls ir tāds, ka Kaimiņš, iespējams, negrib radīt liekus jautājumus, no kurienes saņemta nauda «Suņu būdas» veidošanai.

Jau ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) izvērtē un analizē saņemto informāciju par kādu Saeimas deputātu, kurš, iespējams, vainojams fiktīvā nodarbināšanā un izvairījies no nodokļu nomaksas, tomēr, aizbildinoties ar likuma prasībām, VID neatklāja, vai runa ir par Kaimiņu. «Ja pārkāpumi tiks konstatēti, personai tiks piemērota normatīvajos aktos paredzētā atbildība,» uzsvēra VID.

