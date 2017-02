Raidījums: pirmajā gadā viss NATO karavīru uzņemšanai Latvijā vēl nebūs gatavs

Lai gan vismaz pirmajā gadā viss gaidāmajai NATO karavīru uzņemšanai Latvijā nebūs gatavs, nogaidīt vai dalīt sabiedroto uzņemšanu nav plānots, svētdien vēstīja raidījums «LNT Ziņu TOP 10». Patlaban notiek sagatavošanās darbi, lai šogad varētu uzņemt NATO karavīru grupu Kanādas vadībā - aptuveni 1000 cilvēku.

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Leonīds Kalniņš atzīst: nevajag domāt, ka uzreiz no 1.jūnija vai jūlijā viss būs gatavs. Taču to saprotot arī sabiedroto spēki. Patlaban uzsvars tiekot likts uz to, lai sabiedroto karavīriem nodrošinātu vienādus dzīves apstākļus, kādi ir mūsu karavīriem.

Lai īsā laika posmā uzņemtu tik lielu sabiedroto karavīru skaitu, militārās tehnikas vienības un spētu to attiecīgi apkalpot, triecientempā nepieciešams veidot attiecīgu infrastruktūru. Daļu no izmaksām sedz sabiedrotie, lauvas tiesu - Latvija. Tas kļuvis iespējams, kāpinot aizsardzības budžetam atvēlētos līdzekļus.

Ādažu militārās bāzes tuvumā, vietā, kur pagaidām vēl slejas padomju laikā būvētas autonovietnes, vairāku tūkstošu kvadrātmetru platībā sākti garnizona tehniskā parka izbūves darbi. Tas nepieciešams militārās tehnikas izvietošanai, apkopei, degvielas uzpildei. Paredzētās izmaksas - 27 miljoni eiro.

Pērn Ādažu bāzē tika pabeigtas divas jaunas kazarmas, kuras Latvijas karavīri patlaban dala ar ASV karavīriem, kuri šeit uzturēsies līdz septembrim. Tas sakrīt ar brīdi, kad teorētiski vajadzētu ierasties visiem sabiedroto karavīriem Kanādas vadībā.

Vēl divās kazarmās notiek iekšdarbi. Katrā no tām plānots izvietot ap 300 karavīru. Vēl divu kazarmu celtniecība paredzēta gada ietvaros.

«Šogad uzsākam jaunas kazarmas būvniecību, kas ir viena paredzēta 450 personām. Tātad būs divas,» stāstīja NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālā nodrošinājuma centra ēku ekspluatācijas inženieris Jānis Bērziņš. Pēc viņa teiktā, provizoriskais termiņš ir nākamais gads, kad tiks nodrošināta kaujas grupas izvietošana šajās ēkās.

Bez aptuveni 1000 plānotajiem karavīriem vēl aptuveni 200 gultasvietas būs nepieciešamas rotācijas posmos. Proti, kad vieni karavīri gatavosies doties prom, savukārt citi tikko būs ieradušies. Šāds periods ilgst aptuveni desmit dienas, un to laikā karavīrus plānots izvietot teltīs.

Tuvāko gadu plānos Ādažu militārajā bāzē ir arī sporta bāzes būvniecība. Iepriekšējos gados no Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta vairākas tapušas Latvijas reģionos, taču ne vietā ar lielāko karavīru koncentrāciju. Īpaša prasība, ka tādai obligāti jābūt, no sabiedrotajiem nav izskanējusi, taču vienlaikus iespēja kvalitatīvi sportot minēta kā viens no šā brīža trūkumiem.

«Tas, ko tagad plānojam, ir pagaidu risinājumi, kas būtu gada ilgumā. Jo neviens - ne Polija, ne Igaunija, ne Lietuva - uzreiz nav spējīgi piedāvāt pastāvīgos risinājumus, kur infrastruktūra stāvētu un gaidītu,» norādīja AM valsts sekretārs Jānis Garisons.

