Vaškeviča aizstāvības filmas autori atklāj, ka lielākā daļa faktu esot viltoti

Pērnā gada septembrī ar Eiropas Parlamenta deputāta Andreja Mamikina atbalstu Briselē notika filmas «Neērtais Vaškevičs, uzbrukums valstij» izrādīšana. Kā jau liecina nosaukums, filma ir par to, kā Latvijā vajā bijušo augsta ranga VID un Finanšu ministrijas ierēdni Vladimiru Vaškeviču un viņa sievu Ināru Vilkasti. Filmas īstie autori vērsušies pie raidījuma «Nekā personīga» un atklāj, – lielākā daļa šajā filmā iekļauto «faktu» patiesībā ir izdomājums.

Neilgi pēc filmas pirmajiem panākumiem internetā parādījās videofragments, kurā tika apšaubīts, ka Andžejs Tarkovskis ir īstais filmas autors. Maskaviete Natālija ir filmas par Vilkastes un Vaškeviča ciešanām idejas autore. Aktīvs darbs pie filmas sākās 2014. gada pavasarī. Filmai vajadzēja vēstīt, ka no miljonāres Vilkastes valdošā partija «Vienotība» uz vēlēšanām cenšas izspiest naudu. Vilkaste nav padevusies, tāpēc viņu sāka vajāt KNAB un KNAB aģenti, pie viena salaužot godīgā kontrabandas apkarotāja Vaškeviča likteni.

Taču stāstam gali negāja kopā. Natālija nespēja pamatot, kā Vilkaste no padomju tirdzniecības darbinieces kļuvusi par miljonāri nekustamo īpašumu jomā. Un kāpēc visa valsts mašinērija metusies virsū vienai sievietei.

Filmēšanas grupa mainīja koncepciju un par centrālo tēlu padarīja godīgo ierēdni Vaškeviču, kurš bija izdomājis sistēmu, kā bez Eiropas Savienības naudas nostiprināt Latvijas ārējo robežu. Tomēr arī ar šo versiju negāja gludi. Bija grūti noticēt, ka Vaškevičs, būdams muitas sistēmas darbinieks no 1988. gada, visu laiku palicis godīgs un neuzpērkams, kamēr apkārt bijuši vieni blēži un krāpnieki. Vaškevičs ilgi domājis, vai piekrist filmēties. Visbeidzot, 2014. gada vasarā visi ieradušies Vīnē, lai nofilmētu Vilkastes un Vaškeviča tikšanos slimnīcā, interviju ar Vaškeviča ārstu un Vilkastes projektu arhitektu. Pēc šīs filmēšanas filmas koncepcija izjuka pavisam.

Natālija, filmas idejas autore un īstenotāja

Pēc mūsu filmēšanas Austrijā, mēs sapratām, ka viss, ko mēs darām, – visa filma – ir uzbūvēta uz viltojumiem. No sākuma līdz beigām. Viltojums ir pati Ināra Vilkaste no žurnāla «Forbes» saraksta, viltojums ir stāsts par Vaškeviču, tā arī ir ievainota patmīlība, viltojums ir Vilkastes un Vaškeviča šķiršanās, viltojums ir arhitekts, pēc tam jau tālāk viltojums ir ārsts un tā tālāk un joprojām. Viss stāsts, ko viņa vēlējās izstāstīt, ir balstīts uz viltojumiem.

Pēc visiem šiem viltojumiem no filmēšanas grupas aizgāja Natālijas līdzautors. Grupa darbu vairs neturpināja. Vilkaste lūdza filmu viņai atdot, taču saņēma atteikumu. 2016. gada rudenī filma negaidīti nu jau ar Andžeja Tarkovska vārdu parādījās nelielā Londonas filmu festivālā un pēcāk tika prezentēta Eiroparlamentā. Natālija domā, kā kāds no apmēram 10 cilvēku lielās grupas kādu no filmas montāžas variantiem atdevis Vilkastei. Tagad grupa veido filmu, kā tapa šī viltotā filma.

