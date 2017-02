«Rimi» komentē situāciju ar darbinieci Jelgavā - piedāvās kopmītni

Lielveikalu tīkls «Rimi Latvia», uzzinot par skaudro darbinieces situāciju, ir sazinājies ar meiteni, tāpat viņai savu palīdzību piedāvājis Jelgavas sociālais dienests.

Raidījums «Degpunktā» vēstīja, ka Jelgavas pašvaldības policija, nakts reida laikā, saņēma ziņu, ka kādas mājas bēniņos mitinās bezpajumtnieks. Tā izrādījās kāda meitene, kura, kā vēlāk pati atklāja, ir «Rimi» darbiniece, kuru pirms neilga laika no dzīvesvietas izlicis viņas puisis.

Tā kā ar veikalā nopelnīto naudu nepietiek, lai īrētu dzīvokli, viņai nekas cits nav atlicis, kā praktiski dzīvot uz ielas.

Portāls «Apollo» sazinājās ar «Rimi» un noskaidroja, ka uzņēmums ir uzrunājis darbinieci.

«No publiskās informācijas, uzzinot par darbinieces situāciju, esam uzrunājuši darbinieci un informējuši par iespējām palikt mūsu uzņēmuma dienesta viesnīcā, tāpat savu palīdzību ir piedāvājis arī Jelgavas sociālais dienests,» norādīja «Rimi Latvia» sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

Viņa skaidro, ka «Rimi» piedāvā iespēju bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā Rīgā.

«Iespēja bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā Rīgā ir viena no iespējām, ko papildus dažādiem darbinieku labumiem, piemēram, atlaidēm mūsu veikalos, apdrošināšanai vai saliedēšanās pasākumiem, piedāvājam saviem darbiniekiem, kuri dzīvo tālāk par 50 kilometriem no darba vietas Rīgā. Šobrīd šādu iespēju izmanto apmēram 70 darbinieki, piemēram, no Jēkabpils, Rēzeknes, Tukuma, Cēsīm, Salacgrīvas,» saka Bite.