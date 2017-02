Jaunsardzes vadītājs Kleins nobažījies par palikšanu dienestā

Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) vadītājam Druvim Kleinam 7.martā beidzas dienesta līgums, un viņš necerot uz tā pagarināšanu, vēsta «Latvijas Avīze».

Kleins stāsta, ka esot radušies jautājumi par JIC iepirkumiem biatlona jomā un, viņaprāt, pēc nepamatotām sūdzībām tiekot meklēti vainīgie.

Kleins stāsta, ka pirms trim gadiem aizsācies biatlona projekts. Tolaik Aizsardzības ministrija (AM) apstiprināja sporta attīstības vadlīnijas, un viena no tām bija tāda, ka jaunsargiem jārada treniņu iespējas. Ņemot vērā to, ar ko jaunsargi pēc programmas nodarbojas, - šaušana, skriešana, ieroču mācība, fiziskā sagatavotība -, biatlons bijis viens no sporta veidiem, ko nolēmuši atbalstīt.

Pērn JIC par vairāk nekā 100 000 eiro iepircis 20 biatlona šautenes un 77 slēpju pārus. Šogad vēl plānots nopirkt trīs vai četras mērķu sistēmas. Kopējā summa biatlonam tiekot lēsta ap 300 000 eiro apmērā. Kleins uzsver, ka biatlona ekipējums ir dārgs, bet iepirktais inventārs kalpos vismaz desmit gadus.

Tai pašā laikā JIC vadītājs atzīst, ka ir izveidojies tāds kā paradokss, proti, 2009.-2015.gadā «vilkām dzīvību, jo naudas bija maz», bet tagad nauda ir, tomēr formu un apavu jaunsargiem joprojām nav. Pie tā esot vainīgi lielie iepirkumi, kurus aizkavējot komersantu rīvēšanās.

«Tagad pirmo reizi 25 gadu laikā varētu katram jaunsargam nopirkt formu un zābakus, bet sistēma to neļauj. Lielie konkursi visu laiku izgāžas, jo ir nemitīgas pārsūdzības. Konkursu nolikumus raksta Jaunsardzes speciālisti, tad tos pārbauda Aizsardzības ministrijas ierēdņi un sūta uz Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru,» stāsta Kleins.

Viņš piebilst, ka 50 000 eiro gadā ir tā summa, ko var tērēt bez Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra ziņas. Cik iespējams, tik par šo naudu tiekot nopirkts, bet kopumā uz 8000 jaunsargiem tas maz ko risinot.

«Ar mazajiem iepirkumiem mums kaut kā veicas labāk, jo tur nav tik liela komersantu rīvēšanās. Tādēļ arī veidojas priekšstats, ka pērkam to, kas it kā nav pats svarīgākais,» pārliecināts Kleins. Viņš gan uzsver, ka gada nogalē beidzās iepirkumi, kas paredzēti mācību inventāram, - tas bija divu gadu process, un līdz jaunsargiem šis inventārs varētu nonākt līdz ar jauno mācību gadu. Savukārt, piemēram, tūrisma inventāra iepirkums beidzies tikai daļēji, kas nozīmē, ka jārīko atsevišķas procedūras, un var gadīties, ka, piemēram, guļammaisu, telšu, ekipējuma nebūs arī šogad, komentē Kleins.

JIC vadītājs arī nenoliedz, ka gada beigās, redzot, ka lielie iepirkumi atkal izgāzušies, pieprasa daļu naudas pārlikt uz mazākiem sporta iepirkumiem, lai saglābtu vismaz daļu budžeta naudas.

AM esot viedoklis, ka laikā, kad Jaunsardzei daudz kā trūkst, piemēram, ieroču, ierindas ekipējuma, formas tērpu, tāds dāsnums biatlonam, ar ko nodarbojas salīdzinoši maz jaunsargu, šķietot pārlieku liels, vēsta «Latvijas Avīze».

Lūdzot vērtēt situāciju ar iepirkumiem un Kleina spēju tikt galā ar saviem pienākumiem, no aizsardzības ministra biroja oficiāli gan saņemta formāla atbilde. «Saskaņā ar likuma par budžetu un finanšu vadību 46.pantu budžeta finansētas institūcijas vadītājs ir atbildīgs par šajā likumā noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā ari par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem,» atbildē norādījusi ministrija.

Savukārt pats Bergmanis laikrakstam norādījis, ka atturēsies no Kleina kā vadītāja vērtēšanas, jo pirms ievēlēšanas Saeimā piecus gadus strādājis viņa tiešā pakļautībā. «Tas nebūtu korekti izteikt personīgus vērtējumus par viņu kā vadītāju un viņa darba stilu. Ministriju vadu tikai pusotru gadu,» sacījis Bergmanis.

Ministrs arī noliedzis, ka būtu bijis dusmīgs uz JIC vadītāju biatlona dēļ. Viņš gan atzinis, ka varbūt dažas lietas ar iepirkumiem un citas biatlona lietas nav ritējušas tik raiti, kā vajadzētu. Katrā ziņā biatlons Jaunsardzē tiekot attīstīts un konceptuāli tur neesot ko iebilst.

