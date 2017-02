Speciāliste: pažobelē nakšņojusī meitene atklāj sabiedrības vienaldzību

Foto: flickr.com

«Viens cilvēks nolienot bēniņos visai sabiedrībai atklāj ārkārtīgi plašu problēmu loku,» komentējot gadījumu, kad no dzīvesvietas izlikta meitene - «Rimi» darbiniece - nakšņoja Jelgavā mājas bēniņos, TVNET saka Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas organizācijas valdes priekšsēdētāja Laila Balga. No Jēkabpils atbraukusī meitene pažobelē dzīvoja kopš februāra sākumā, jo viņu no mājām bija izlicis puisis, ar kuru viņa iepriekš bija dzīvojusi kopā, bet naudas dzīvokļa īrei jaunajai sievietei neesot pieticis.