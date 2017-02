Ap 50 studentu pie valdības ēkas ar dejas performanci protestē pret RPIVA likvidēšanu

Šodien alejā pretī Ministru kabineta ēkai apmēram 50 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) topošie deju un ritmikas skolotāji ar dejas performanci protestēja pret akadēmijas likvidēšanu.

Aiz performances dalībniekiem bija nostājušies studenti, turot rokās plakātus ar tādiem uzrakstiem kā «Visdaudzpusīgākie deju pedagogi nāk tikai no RPIVA», «Redziet un dzirdiet», «RPIVA ir un būs» un citiem.

Performances sākumā kāda RPIVA studente paziņoja, ka akadēmija dāvā valdībai Valentīna dienas dāvanu, kurā atrodas nozīmītes ar uzrakstu «Mēs mīlam RPIVA».

Kā iepriekš informēja RPIVA Studentu parlamentā, ar dejas performanci - protestu studenti vēlas uzrunāt ministrus, kuri «kādā no februāra otrdienu valdības sēdēm balsos par vai pret mums».

Ar deju studenti vēlas paust protestu pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmumu likvidēt RPIVA. Studentu parlamentā uzsver, ka dejas un ritmikas pedagogi ir vīlušies IZM un nozares ministra Kārļa Šadurska (V) lēmumos un komunikācijā ar akadēmiju, kas liekot «apšaubīt ministrijā pie varas grožiem esošo kompetenci un objektivitāti augstskolu reformu jautājumos».

Protests šoreiz tiks izteikts dejas valodā, skaidroja RPIVA studenti, paužot to, ko viņi redz no šā gada sākuma - ignorēšanu no amatpersonu puses, viņu spēju neklausīties, nedzirdēt, spēju uzgriezt muguru. «Bet viņi nevarēs aiziet no atbildības, jo mūsu ir daudz... mēs nāksim atkal,» brīdina studenti.

