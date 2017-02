Skolēni visbiežāk grib ēnot programmētājus, ārstus un radio diktorus

Šodien notiekošajā karjeras izglītības pasākumā skolu jauniešiem «Ēnu diena» skolēni visbiežāk gribējuši ēnot programmētājus, ārstus un radio diktorus, skaidroja praktiskās biznesa izglītības biedrībā «Junior Achievement Latvija» (JA Latvija).

Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstinās 1313 ēnu devēji no visas Latvijas, kas ir par 25% vairāk nekā pērn, kopumā piedāvājot 7861 vakanci. Būtiski pieaugusi arī skolēnu interese piedalīties «Ēnu dienā» - portālā «www.enudiena.lv» šogad reģistrējušies 41 150 potenciālo ēnotāju iepretim pagājušā gada 29 200 ēnot gribētājiem. Pieteikumi ēnu devēju izsludinātajām vakancēm saņemti no visiem Latvijas reģioniem, bet aktīvākie skolēni no ir Rīgas un Jelgavas. Tāpat kā pagājušogad visvairāk ēnotāju būs no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas.

Šogad pieprasītākās profesijas ir programmētājs - 342 pieteikumi, ārsts - 263, radio diktors - 248, fotogrāfs - 206, ārsta palīgs - 185, fizioterapeits - 184, ugunsdzēsējs - 162, jurists - 158, gaisa kuģa stjuarts - 151 un mākslinieks - 151.

Kā norādīja JA Latvija priekšsēdētājs Jānis Krievāns, ar katru gadu «Ēnu dienā» samazinās tendence ēnot tikai augsta līmeņa vadītājus, bet pieprasītāki kļūst augstākā līmeņa speciālisti. Izmaiņas pieprasītāko profesiju un nozaru topā liecina, ka jaunieši arvien vairāk «Ēnu dienu» uztver kā instrumentu un palīgu nākotnes profesijas izvēlē, ne izklaidi, ēnojot kādu populāru publisko personu vai pavadot dienu ārpus skolas, piebilda Krievāns.

Aktīvākie ēnu devēji šogad atrodami starp valsts pārvaldes, izglītības iestādēm, pašvaldībām un bankām. Lielākais ēnu devējs ir Jelgavas pilsētas pašvaldība - 141 vakance, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - 90 vakances, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests - 87 vakances un banka «Citadele» - 58 vakances.

«Ēnu dienas» mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.